Рейтинговое агентство AK&M подтвердило МКК ГОСФОНД ППКО рейтинг микрофинансовой организации по национальной шкале на уровне "А", изменив подуровень рейтинга со второго на третий, прогноз стабильный.



Рейтинг "А" означает, что МКК ГОСФОНД ППКО относится к классу микрофинансовых организаций с высокой степенью надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий, вероятность реструктуризации долга или его части минимальна.



Понижение подуровня рейтинга обусловлено ухудшением качества портфеля микрозаймов - существенным ростом доли микрозаймов с просрочкой больше 30 дней, снижением динамики выдачи микрозаймов и эффективности размещения средств.



С момента предыдущего анализа МКК ГОСФОНД ППКО доля микрозаймов с просрочкой более 30 дней увеличилась почти вдвое - с 5.7% до 10.6% на 1 июля 2017 года, существенно приблизившись к максимально допустимому значению показателя риск портфеля ? 30 (12%). Кроме того, общая сумма займов с просроченными платежами за рассматриваемый период возросла с 15.3 млн руб. до 17.3 млн руб. (+13.1%), что в совокупности свидетельствует о росте кредитного риска.



Вместе с тем в обозримый период наблюдалась негативная динамика выдачи микрозаймов в суммовом и количественном выражении. Так за I полугодие 2017 года было выдано 46.2 млн руб. микрозаймов (61 шт.), что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 21.6% в денежном выражении (58.9 млн руб.) и на 35.1% в количественном (94 шт.).



Портфель действующих микрозаймов за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года показал минимальную положительную динамику, увеличившись всего на 0.08% (со 120 млн руб. до 120.1 млн руб.). При этом вследствие значительно более высокого темпа роста капитализации за анализируемый период эффективность размещения средств Фонда снизилась с 98.2% до 84.3% (-13.9 п.п.), заметно приблизившись к допустимому требованию МЭР (не менее 70%).



Факторами, поддерживающими рейтинговую оценку, являются рост капитализации Фонда, хорошая операционная эффективность деятельности, благоприятное значение показателя достаточности собственных средств, высокий уровень залогового обеспечения по микрозаймам, хорошая диверсификация портфеля микрозаймов по отраслям.



За исследуемый период капитализация Фонда увеличилась на 20.1 млн руб. и составила 142.4 млн руб. (+16.4%). Из средств федерального бюджета было предоставлено 19 млн руб., из регионального и местного бюджетов - 1 и 0.1 млн руб. соответственно. Рост капитализации создает хороший потенциал для наращивания объема активных операций Фонда.



Одновременно с этим необходимо указать на хорошую операционную эффективность деятельности МКК ГОСФОНД ППКО. Доля операционных расходов в среднем действующем портфеле микрозаймов в течение анализируемого периода держалась на уровне 9%, на 1 июля 2017 года - 9.4% (требования МЭР - не более 30%).



Также фактором поддержки рейтинга является высокий показатель достаточности собственных средств Фонда, который на 1 июля 2017 года составил 112.4% и в течение рассматриваемого периода не опускался ниже 100%, что с запасом соответствует рекомендуемому нормативу (не менее 15%) и позволяет абсорбировать кредитные риски, принимаемые Фондом.



Портфель микрозаймов Фонда характеризовался высоким уровнем залогового обеспечения. Сумма обеспечительных договоров на 1 июля 2017 года составила 444.4 млн руб. и превысила портфель действующих микрозаймов в 3.7 раза. Это создает благоприятные предпосылки для возмещения возможных убытков в случае реализации стрессового сценария.



Отраслевая структура портфеля микрозаймов Фонда на 1 июля 2017 года отличалась хорошей диверсификацией. Приемлемый уровень имели отрасли реального сектора экономики, такие как сельское хозяйство (8.8%), транспорт и связь (6.1%) и строительство (5.9%), преобладали доли торговли и производства (30.4% и 29% соответственно). В сравнении с отраслевой структурой займов Кемеровской области показатели Фонда выглядят более предпочтительно. Хорошая диверсификация портфеля микрозаймов снижает риски Фонда при ухудшении экономического состояния отдельных компонентов отраслевой структуры.



"AK&M" от 05.09.2017