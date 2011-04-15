Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 сентября 2017 года



"ЭНЕРГОМАШ" КРУТИТСЯ, КАК И ULA

РОССИЯ И США ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАРТИИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ





Как стало известно "Ъ", до конца сентября НПО "Энергомаш", поставляющее двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas V, должна посетить делегация концерна United Launch Alliance (ULA). Стороны больше года ведут закрытые переговоры о закупке дополнительной партии двигателей, но успехом они так и не закончились: подписание много раз переносилось, а теперь американский концерн готов прибрести вместо десяти РД-180 почти вдвое меньше. Правда, российские позиции в этом споре сильнее: американские специалисты отмечают, что заменить российскую продукцию им пока нечем, поэтому они планируют использовать изделия "Энергомаша" в ракетах Atlas V как минимум до 2024 года.





СЕРТИФИКАТЫ СОШЛИ С КОНВЕЙЕРА

ДЛЯ КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ НАШЛАСЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ СХЕМА



Как стало известно "Ъ", поставщики контрафактных запчастей нашли лазейку в техрегламенте и получают сертификаты на свою продукцию без необходимых испытаний. Для решения проблемы в Росстандарте настаивают на том, чтобы поставщики предъявляли подтверждения о работе с автоконцернами, нарушителям грозит остановка деятельности. В ответственной за органы сертификации Росаккредитации предлагают вносить легальных поставщиков в единый реестр.





ИПОТЕКА БЕЗ ПРАВА ПЕРЕВЫДАЧИ

БАНКИ НЕ ДАЮТ СВОИМ ЗАЕМЩИКАМ РЕФИНАНСИРОВАТЬ КРЕДИТЫ



Текущий тренд по активному снижению ставок по ипотеке спровоцировал массовые обращения клиентов в свои банки с просьбой удешевить кредиты. Однако кредиторы на это не готовы и тотально отказывают в пересмотре условий. При этом и отпускать клиентов к другим кредиторам банки тоже не спешат, используя лазейки в законе "Об ипотеке". Вопросом "ипотечного рабства" уже заинтересовался Банк России, он разрабатывает предложения по решению проблемы.





ПЛЮС ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВСЕЙ ГОССЛУЖБЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЖЕТ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЯТЬ КАДРАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который обяжет все федеральные министерства и службы до 2019 года подключиться к Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы до 2019 года. Пока ею пользуется только около половины федеральных госорганов.





КАПИТАН РОСГВАРДИИ ПРИДАЛА ОРУЖИЮ ОПАСНЫЙ ОБОРОТ

В ДЕЛЕ О НАПАДЕНИИ НА ФСБ ПОЯВИЛАСЬ ЖЕНЩИНА ИЗ СИЛОВИКОВ



Как стало известно "Ъ", бывший капитан полиции Наталья Розвезева из хабаровского горотдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии стала фигурантом уголовного дела о нападении подростка-неонациста на приемную УФСБ Хабаровского края. Как оказалось, офицер подделывала акты проверок стрелкового клуба "Хаммер", работавшего с многочисленными нарушениями. Женщине инкриминируют превышение должностных полномочий, так как всего через неделю после очередной фальсификации 17-летний нацист, убив инструктора, похитил из клуба оружие и отправился штурмовать здание ФСБ.





ДЕЛУ ДЕПУТАТА ВОРОНЕНКОВА ПРИКАЗАЛИ ЖИТЬ ДОЛГО

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕШИЛ ДОВЕСТИ ЕГО ДО ЗАОЧНОГО СУДА



Как стало известно "Ъ", главное следственное управление СКР отказалось прекратить уголовное преследование за мошенничество убитого на Украине бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. О прекращении дела в связи со смертью ходатайствовали родственники господина Вороненкова. Теперь некоторые из них рассчитывают, что обвиняемый будет реабилитирован посмертно. В сложившейся ситуации следствие намерено направить уголовное дело в суд, который поставит в нем точку.





С ПОЛНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ В ИНТЕРНЕТ

РЫНОК ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕХОДИТ В ОНЛАЙН



К 2021 году объем российского рынка языкового обучения для взрослых может сократиться на 8,2% к уровню 2016 года - до 24,6 млрд руб. Эксперты объясняют это как предстоящим падением численности населения, так и меньшим средним чеком на обучение в онлайне, доля которого за эти годы вырастет с 5,8% до 15,9%. Участники рынка согласны, что она будет увеличиваться, но рассчитывают и на общий рост рынка.





В КРЫМ НЕДОЕХАЛО РОССИЯН

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК НА ПОЛУОСТРОВ СОКРАТИЛСЯ



После двух лет уверенного роста поток российских туристов в Крым начал падать. По итогам летнего сезона полуостров посетили на 5% путешественников меньше, чем годом ранее. В дальнейшем падение может продолжиться: участники туррынка сомневаются, что полуостров ежегодно будут посещать более 3 млн туристов. Это значительно меньше показателя 2016 года.





ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ РИСКНУЛИ САМООЦЕНКОЙ

ЦБ УКАЗАЛ ФОНДАМ НА КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ



Опыт внедрения собственной службы риск-менеджмента в негосударственных пенсионных фондах у ряда игроков вышел не слишком удачным. Банку России пришлось выпустить отдельное разъяснение о том, что размещать пенсионные средства и следить за уровнем принимаемого риска в НПФ должны разные лица. Впрочем, и такой подход не лишен недостатков - риск-менеджмент может потерять функцию предварительного контроля сделок.





ЦБ ОБНУЛИЛ ШТРАФЫ

РЕГУЛЯТОР ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В ВЫДАЧЕ БЕСПЛАТНЫХ МИКРОЗАЙМОВ



Банк России заинтересовался политикой штрафов микрофинансовых организаций (МФО) по беспроцентным займам, которые активно используются для привлечения новых клиентов. Регулятор счел незаконными драконовские штрафы по таким ссудам, и суды трех инстанций признали его позицию правомерной. После такого прецедента МФО, вероятно, придется отказаться от таких ссуд или же существенно отредактировать условия договоров, обеспокоены участники рынка.





"ИНТЕРГЕО" СДАЛА МЕДЬ И ЗОЛОТО

КОМПАНИЯ ПРОДАЛА ОДИН ИЗ АКТИВОВ КИТАЙЦАМ



Как выяснил "Ъ", китайские инвесторы выкупили у "Интергео" Михаила Прохорова "Амурмедь", открывшую Иканское месторождение с запасами 400 тыс. тонн меди и 57 тонн золота. Но "Амурмедь" еще не получила добычную лицензию, нет и ясности с источниками финансирования для проекта стоимостью $1 млрд. Эксперты указывают на низкое содержание металлов в руде Иканского, говоря, что "экономика будет на грани".





"ХЕВЕЛ" РАЗБАВИТ СОЛЯРКУ СОЛНЦЕМ

КОМПАНИЯ ПРИВЛЕКЛА HYUNDAI В ЭНЕРГЕТИКУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА



Как выяснил "Ъ", СП "Реновы" и "Роснано" "Хевел" запускает программу по строительству на Дальнем Востоке 40 МВт солнечно-дизельных электростанций. Поставлять дизель-генераторы для проектов будет Hyundai, которая может выступить и соинвестором. Окупаемость проектов в изолированных районах Дальнего Востока будет достигаться за счет экономии на дорогом завозном дизтопливе. По оценкам аналитиков, стоимость реализации такого проекта может составить до 6 млрд руб.





РОСКОМНАДЗОР УСЛЫШАЛ ПОМЕХИ В ТРУБКЕ

ВЕДОМСТВО ИЗМЕРИЛО КАЧЕСТВО СВЯЗИ В МОСКВЕ



Роскомнадзор оценил качество связи операторов "большой четверки" в Москве. Лучшие показатели по голосовой связи продемонстрировал Tele2, а худшие - "Вымпелком", который оказался последним и по качеству мобильного интернета. Оператор не согласен с результатами измерений и намерен проверить их достоверность.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 06.09.2017