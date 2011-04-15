Повтор! Дефляция в РФ в августе составила 0.5%

Дефляция в РФ в августе составила 0.5%, с начала года инфляция равнялась 1.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в августе снизились на 1.8%, с начала года выросли на 0.6%. Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за месяц не изменились (+0.8%). На непродовольственные товары цены увеличились на 0.1% (+1.5%). Платные услуги населению подорожали на 0.4%, с начала года - на 4%.



В августе, как и в июле, снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров.



Существенное понижающее влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции нового урожая. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 42.6%, картофель, морковь, лук репчатый, помидоры - на 26.2-28.5%, свёклу, виноград, бананы - на 15.6-18.6%.



В группе крупяных изделий наиболее значительно подешевела крупа гречневая - на 2.9%. Одновременно рис, овсяная и перловая крупы стали дороже на 0.1%.



На 0.4% снизились цены на мясо птицы, муку пшеничную, шоколад, кофе натуральный в зернах и молотый, чай чёрный пакетированный, на 0.3% - молоко питьевое, хлопья из злаков, на 0.2% - сельди.



В месте с тем на 1.5% стали дороже национальные сыры и брынза, на 0.5-1.1% - икра лососевых рыб отечественная, рыба разделанная лососевых пород, рыба живая, варенье, джем, повидло, мёд, мороженое.



В августе накануне нового учебного года был зафиксирован заметный рост цен на товары для школьников. На 1.8% подорожали учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, на 1.7% - ранцы, рюкзаки, на 0.6-1.1% - альбомы для рисования, авторучки шариковые, карандаши чернографитные и отдельные виды одежды и обуви для детей школьного возраста.



В группе стройматериалов на 1.5% выросли цены на доски обрезные, на 0.8% - стекло оконное листовое. Вместе с тем мойки из нержавеющей стали для кухни, ламинат, металлочерепица стали дешевле на 0.2-0.3%.



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1.2% повысились цены на газовое моторное топливо, на 0.6-0.8% - на дрова, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, комплекты столовых приборов, зонты, книги детективно-приключенческого жанра, флеш-накопители, белье для новорожденных и отдельные виды мужской и женской обуви.



На 0.2-0.8% стали обходиться дешевле ювелирные изделия, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, смартфоны, компьютеры планшетные, фотоаппараты, электрочайники, миксеры, блендеры, триммеры электрические, коньки роликовые, велосипеды для дошкольников, мотоциклы без коляски, скутеры, легковые автомобили импортные подержанные, лампы энергосберегающие, спички, жидкие чистящие и моющие средства, порошки стиральные и отдельные виды сезонной одежды и обуви для женщин и детей дошкольного возраста.



В августе среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 1.8-2.3% увеличилась стоимость автобусных экскурсионных поездок по городам Европы, экскурсионных поездок в Германию, туров на отдых в Испании и Греции. Вместе с тем поездки в Китай и Таиланд подешевели на 1.3% и 0.3% соответственно.



Среди услуг пассажирского транспорта на 2% дороже стали услуги воздушного транспорта, на 1.3-1.7% - проезд в трамвае, троллейбусе и маршрутном такси. При этом проезд в плацкартных вагонах скорых нефирменных поездов дальнего следования подешевел на 0.7%.



На 0.9-1.3% увеличилась плата за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, стоимость путевок в санатории на территории России, цены на билеты в кинотеатры, музеи и на выставки, а также абонентская плата за радиотрансляционную точку.



Одновременно на 0.6% снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом, на 0.2-0.3% - стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, минуты местного телефонного соединения при повременной системе оплаты, проживания в гостинице, путёвок в дома отдыха и пансионаты на территории России.



"AK&M" от 05.09.2017