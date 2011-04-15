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06/09/2017
09:48

Повтор! Московская Биржа успешно запустила торги по валютному фиксингу

Московская Биржа с 4 сентября 2017 года предоставила участникам возможность заключения сделок по курсам валютных фиксингов биржи на доллар/рубль и евро/рубль (сделки "фикс") с клирингом и расчётами через Банк НКЦ. Об этом говорится в сообщении Московской Биржи.

В первый день торгов новыми инструментами "фикс" российские банки, включая дочерние банки крупных международных финансовых групп, заключили сделки на общую сумму $6 млн. В торгах приняли участие "Кредит Свисс (Москва)", АКБ "Держава", Металлинвестбанк, Промсвязьбанк и другие.

Новый сервис Московской Биржи (сделки "фикс") предназначен для хеджирования валютного риска российскими и международными банками по ОТС-сделкам с беспоставочными валютными форвардами на российский рубль (non-deliverable forwards - NDF), платежный результат по которым рассчитывается в момент экспирации как разница между форвардным курсом сделки и официальным фиксингом Московской Биржи. Потенциал валютного риска зависит от волатильности рынка и определяется как возможный убыток между курсом заключенной форвардной сделки с клиентом/контрагентом и ещё неизвестным будущим значением фиксинга Московской Биржи, определяемого ежедневно в 12:30 MSK.

Торги новыми инструментами "фикс" (USDRUB_FIX0 и EURRUB_FIX0) проходят в период с 10:00 до 12:15 MSK в день расчёта фиксингов MOEX USD/RUB FX Fixing и MOEX EUR/RUB FX Fixing (Т+0). Биржевые фиксинги валютного курса рубля к доллару США рассчитываются в 12:30 MSK. Проведение расчётов по заключенным сделкам производится на следующий день (Т+1). Торги проводятся в двух режимах: в системном режиме торгов (FIXS) и в режиме переговорных сделок (FIXN).

Фиксинг Московской Биржи с июля 2016 года официально используется участниками рынка беспоставочных рублёвых деривативов, проходит ежегодный аудит на соответствие принципам IOSCO, включен в стандартную валютную документацию Международной ассоциации свопов и деривативов - ISDA FX Definitions. В 2018 году планируется включение фиксингов Московской Биржи в реестр ESMA/ FCA.


"AK&M" от 05.09.2017
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