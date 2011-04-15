Росэксимбанк обнулил долю в уставном капитале банка "Возрождение" с 9.6813%

АО "Росэксимбанк" 5 сентября прекратило участие в ПАО "Банк "Возрождение", обнулив свою долю в его уставном капитале. Об этом говорится в сообщении банка "Возрождение".



До прекращения участия Росэксимбанку принадлежало 9.6813% голосующих акций банка "Возрождение".



АО "Росэксимбанк" (ИНН 7704001959) создано в 1994 году, в соответствии с постановлениями Правительства РФ N 633 от 7 июля 1993 года "Об образовании Российского экспортно-импортного банка" и N 16 от 11 января 1994 года "О Российском экспортно-импортном банке". Уставный капитал банка составляет 12.651 млрд руб. Лицензия Центрального Банка РФ от 18 апреля 1994 года N 2790-Г.



АО "Росэксимбанк" специализируется на обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортёров и содействии росту российского несырьевого экспорта. АО "Росэксимбанк" входит в Группу АО "Российский экспортный центр". Банк представлен головным офисом, расположенным в г. Москве.



На 01.04.17 размер активов банка по РСБУ составил 66.5 млрд руб., величина собственных средств - 22.4 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2017 года - 414.8 млн руб.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.





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