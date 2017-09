ITI Group приобрела 100% акций английского брокера Walbrook Capital Markets

ITI Group закрыла сделку по приобретению 100% акций брокерской компании Walbrook Capital Markets Limited. Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании "Ай Ти Инвест".



Walbrook обладает лицензией Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) на осуществление брокерской деятельности и управление активами. Walbrook - брокерский дом, предоставляющий прямой доступ на глобальные рынки и услуги по управлению активами на заказ. Используя экспертную команду, состоящую из брокеров с большим опытом, Walbrook специализируется на полном спектре классов активов и типов счетов, включая личные торговые счета, ИПП, ИИС и QROP.



Финансирование сделки по приобретению Walbrook Capital Markets Limited было обеспечено за счёт завершённого недавно раунда увеличения капитала ITI Group от нескольких фондов прямых инвестиций под управлением Da Vinci Capital, а также соинвесторов, обладающих опытом в сфере финансовых технологий.



Управляющий партнёр Da Vinci Capital Олег Железко отметил: "ITI Group закрыла сделку по приобретению Walbrook, поскольку это бизнес с надёжной клиентской базой. Репутация Walbrook с акцентом на клиентском сервисе будет подкрепляться цифровой доставкой продуктов и услуг ITI Group."



"Приобретение Walbrook соответствует стратегии ITI Group по построению холдинга финансовых технологий и решений для торговли на финансовых рынках, главными направлениями работы которого являются платформенные решения для доступа на торговые площадки, IT-услуги и инвестиции в сфере финансовых технологий. ITI Group разработала полную линейку собственных решений для структурного финансирования, управления активами и платформы онлайн-торговли для институциональных и частных клиентов, - прокомментировал сделку председатель ITI Capital Джон Баркер. - Мы рады предложить эти решения клиентам Walbrook."



Walbrook Capital Markets Ltd. обладает лицензией Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) на осуществление брокерской деятельности и управление активами и имеет право вести деятельность на территории Европейского Союза. Walbrook является членом Лондонской фондовой биржи.



Компания ITI Group Ltd. - лидер в сфере брокерских услуг на развивающихся рынках, специализирующийся на технологиях, прайм брокеридже, алго-торговле и отдельных продуктов для продающей стороны (в сотрудничестве с ITI Funds). При поддержке Da Vinci Capital компания превратила свои собственные технологические разработки в высококачественный продукт, подходящий для глобальных рынков. Наряду с уже имеющейся лицензией на брокерскую деятельность, обеспечение безопасности активов в Гернси и теперь лицензией FCA у ITI Capital, ITI Group получила возможность консолидировать своё присутствие и нарастить долю на ключевых для себя развивающихся рынках.



Da Vinci Capital - ведущая независимая компания по управлению активами, работающая на рынках России и стран СНГ с 2007 года. Да Винчи Капитал имеет более $300 млн под управлением в Фонде I, Фонде II, Pre-IPO Фонде и соинвестирующих фондах. Фонд II нацелен на инвестиции в ведущие инновационные компании средней капитализации, работающие в сфере финансовых услуг, информационных технологий, бизнес-услуг и других отраслях.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"