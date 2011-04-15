Средняя ипотечная ставка в РФ в июле уменьшилась до исторического минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях, предоставленным в течение июля, составила 10.94%, впервые за всю историю наблюдений опустившись ниже 11%. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



При этом кредиты в рублях, предоставленные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, выдавались по ещё более низким ставкам: средневзвешенная ставка по ним снизилась с 10.71% в июне до 10.53% в июле 2017 года.



За первые семь месяцев 2017 года кредитными организациями было предоставлено 507.9 тыс. ипотечных кредитов на 927.7 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее. В результате объём ИЖК превысил показатель соответствующего периода 2014 года - рекордного по выдаче ИЖК.



В целом ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала нынешнего года на 5.3% (до 4.7 трлн руб.), при этом доля валютных кредитов сократилась на 0.5 п.п. до 1.1% в общей сумме задолженности по ИЖК, составив 54 млрд руб. Кроме того, на низком уровне сохранился удельный вес просроченных кредитов - 1.5% (72.8 млрд руб.).





"AK&M" от 06.09.2017