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06/09/2017
12:18

Средняя ипотечная ставка в РФ в июле уменьшилась до исторического минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях, предоставленным в течение июля, составила 10.94%, впервые за всю историю наблюдений опустившись ниже 11%. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

При этом кредиты в рублях, предоставленные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, выдавались по ещё более низким ставкам: средневзвешенная ставка по ним снизилась с 10.71% в июне до 10.53% в июле 2017 года.

За первые семь месяцев 2017 года кредитными организациями было предоставлено 507.9 тыс. ипотечных кредитов на 927.7 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее. В результате объём ИЖК превысил показатель соответствующего периода 2014 года - рекордного по выдаче ИЖК.

В целом ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала нынешнего года на 5.3% (до 4.7 трлн руб.), при этом доля валютных кредитов сократилась на 0.5 п.п. до 1.1% в общей сумме задолженности по ИЖК, составив 54 млрд руб. Кроме того, на низком уровне сохранился удельный вес просроченных кредитов - 1.5% (72.8 млрд руб.).


"AK&M" от 06.09.2017
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