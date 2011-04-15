РФПИ может купить долю в СП "Яндекс.Такси" и Uber

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его иностранные партнёры сохранили интерес к инвестициям в сервис "Яндекс.Такси" после объявления о создании совместного предприятия с Uber, сообщают "Ведомости".



По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящее время рассматривается возможность покупки миноритарного пакета в объединённой компании.



"Мы продолжаем рассматривать эту инвестицию и как в совместную с Uber компанию. И мы по-прежнему считаем, что это перспективное направление, и продолжаем изучать привлекательность такого вложения для инвесторов, - сказал К.Дмитриев. - Речь идёт о миноритарной доле, более подробно пока не могу сказать, потому что мы теперь изучаем сделку в новой конфигурации с Uber."



До сделки "Яндекса" с Uber руководитель РФПИ говорил, что инвестициями в сервис "Яндекс.Такси" интересуется Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation. Однако вскоре после этого "Яндекс" объявил о создании СП с Uber. Совместный бизнес стороны оценили в $3.725 млрд.



По условиям сделки Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн. Контроль (59.3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", ещё 36.6% будет у Uber, остальные 4.1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний.



Возглавит объединённую компанию гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. "Яндекс" и Uber ожидают, что сделка будет закрыта в IV квартале текущего года. Она уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".



Сервис "Яндекс.Такси" действует с осени 2011 года. Он позволяет вызвать такси через мобильное приложение, в браузере на сайте taxi.yandex.ru или с помощью СМС. Среднее время подачи машины составляет 5-7 мин. Заказы выполняют автомобили из служб такси - партнёров Яндекса.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания фонда расположена в Москве.



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