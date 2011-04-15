ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платёжной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики, говорится в сообщении ESET.



Сообщение спамеров начинается с неперсонализированного приветствия. В тексте письма говорится о блокировке учётной записи в платёжной системе. Чтобы восстановить доступ к сервисам Mastercard, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить информацию.



Если жертву не смутит отсутствие личного обращения и адрес отправителя, не имеющий отношения к Mastercard, он перейдёт на поддельный сайт. Там, согласно "законам жанра", его ожидает анкета для ввода персональных и платёжных данных, включая номер, срок действия и CVV банковской карты.



Заполнив анкету и нажав кнопку "Ввод", пользователь отправит все данные злоумышленникам. Информация может быть использована для списания средств с карты.



Спам-атака могла бы показаться рядовой, если не одна особенность - фишинговая страница размещена на домене .gob.mx, который принадлежит правительству Мексики. Вероятно, злоумышленники получили доступ к учётной записи администратора домена или использовали уязвимость сервера. Специалисты ESET сообщили об инциденте в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики (СERT-МХ).



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"AK&M" от 06.09.2017