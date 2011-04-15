Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/09/2017
13:29

ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества

ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платёжной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики, говорится в сообщении ESET.

Сообщение спамеров начинается с неперсонализированного приветствия. В тексте письма говорится о блокировке учётной записи в платёжной системе. Чтобы восстановить доступ к сервисам Mastercard, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить информацию.

Если жертву не смутит отсутствие личного обращения и адрес отправителя, не имеющий отношения к Mastercard, он перейдёт на поддельный сайт. Там, согласно "законам жанра", его ожидает анкета для ввода персональных и платёжных данных, включая номер, срок действия и CVV банковской карты.

Заполнив анкету и нажав кнопку "Ввод", пользователь отправит все данные злоумышленникам. Информация может быть использована для списания средств с карты.

Спам-атака могла бы показаться рядовой, если не одна особенность - фишинговая страница размещена на домене .gob.mx, который принадлежит правительству Мексики. Вероятно, злоумышленники получили доступ к учётной записи администратора домена или использовали уязвимость сервера. Специалисты ESET сообщили об инциденте в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики (СERT-МХ).

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 06.09.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100