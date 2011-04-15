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06/09/2017
14:39

Потребление электроэнергии в России в августе выросло на 1.1% до 80.3 млрд кВт ч

Потребление электроэнергии в России в августе 2017 года выросло на 1.1% до 80.3 млрд кВт ч по сравнению с августом 2016 года. Об этом говорится в сообщении ОАО "СО ЕЭС".

Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в ЕЭС России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учётом Крымской энергосистемы.

В августе текущего года выработка электроэнергии в России составила 81.9 млрд кВт ч, что на 1% больше аналогичного показателя 2016 года. Электростанции ЕЭС России произвели 80.7 млрд кВт ч, что на 1.3% больше, чем в августе прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России за этот период несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 44.5 млрд кВт ч, что на 1.9% больше, чем годом ранее. Выработка ГЭС составила 15.5 млрд кВт ч (-8.3%), выработка АЭС - 16.1 млрд кВт ч (+8.9%), выработка электростанций промышленных предприятий - 4.6 млрд кВт ч (+5.4%).

Максимум потребления мощности в августе 2017 года достиг нового летнего исторического максимума - 117540 МВт, что на 1.2 % выше аналогичного показателя 2016 года. Максимум потребления мощности зафиксирован в условиях повышенных относительно среднемноголетних температур наружного воздуха.





"AK&M" от 06.09.2017
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