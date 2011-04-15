Ингосстрах вводит упрощенную процедуру урегулирования убытков для клиентов, пострадавших от наводнения в Уфе

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Башкортостан принимает по упрощенной схеме заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате наводнения. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



При обнаружении факта затопления застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать затопление и полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото или видеосъемку затопленного объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта. В случае вызова на место происшествия представителей МЧС или МВД следует получить талон-уведомление.



Предоставление справки Росгидромета, подтверждающей факт наводнения в городе, не требуется.



В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра.



Напомним, что в Уфе 4 сентября произошло выпадение большого количества осадков, что привело к затоплениям в городе. По данным МЧС, подтопленными оказались проезжие части по улицам Губайдуллина, Менделеева, Пугачева, Сочинская, Ахметова, Бакалинская, проспект Салавата Юлаева и проспект Октября; на некоторых участках перестали работать светофоры.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 06.09.2017