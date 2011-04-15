Росстат с 29 августа по 4 сентября зафиксировал дефляцию в 0.1%, с начала года инфляция составила 1.8%. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.



За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2.7%, в том числе на морковь, картофель, лук репчатый и капусту белокочанную - 5.6-6.3%.



Сахар-песок стал дешевле на 3%, маргарин, яйца куриные, вермишель, крупа гречневая - на 0.2-0.7%. Одновременно цены на баранину и молоко пастеризованное повысились на 0.3%, на рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное и чай - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - не изменились.





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