Д.Хачатуров не получит долю за Росгосстрах в объединённом "Открытие Холдинге"

По новым условиям сделки "Открытие Холдинга" с Росгосстрахом, Данил Хачатуров не получит долю за страховщика в объединённой компании, как предполагалось вначале. Об этом рассказал "Ведомостям" сам Д.Хачатуров.



Пресс-служба "Открытие Холдинга" подтвердила, что Д.Хачатуров не входит в число акционеров общества.



Как сообщалось ранее, 28 апреля "Открытие Холдинг" подал в ФАС России ходатайство о приобретении более 75% Росгосстрах банка. Предполагалось, что Д.Хачатуров получит в объединённой структуре миноритарный пакет, размер которого будет зависеть от финансового состояния страховщика. А оно стремительно ухудшалось.



Так, в 2016 году компания получила рекордный для страхового рынка убыток в 33 млрд руб., отрицательный операционный денежный поток составил 54 млрд руб. В текущем году ситуация не улучшилась - к июлю убыток достиг 23.6 млрд руб.



Надо было чем-то пожертвовать, чтобы данная сделка двигалась дальше ввиду убытков компании, объяснил Д.Хачатуров: "Когда мы в неё входили, все думали, что закон должен улучшиться, и это принесет компании положительный результат по ОСАГО, но этого не произошло".



По его словам, с декабря 2016 года, когда была достигнута договорённость о сделке, все вливания в капитал страховщика делали структуры "Открытия". За I полугодие 2017 года Росгосстрах получил порядка 60 млрд руб. за счёт допэмиссии и добавочного капитала, следует из его отчётности.



Все компании, которые принадлежали Росгосстраху или входили в его группу, были переданы структурам холдинга, включая НПФ РГС, а также "Кловер груп", "Легион девелопмент" и другие компании, владевшие офисами страховщика и другой недвижимостью.



Поправки в закон об ОСАГО запустили механизм, по которому страховщики вместо выплат при страховом случае обязаны отправлять автомобили пострадавших в ДТП на ремонт, а также улучшили условия применения европротокола. Однако эксперты полагают, что эффект от вступления закона в силу компании ощутят не раньше осени - зимы 2017-2018 годов.



В ближайшее время контроль над Росгосстрахом перейдёт к "ФК Открытие", пишут аналитики S&P, но окончательная структура собственности будет зависеть от того, как ЦБ станет поддерживать банк. Пока остаётся неясным, из каких источников и в каком объёме будет предоставлена финансовая поддержка Росгосстраху, к тому же по-прежнему нет полной ясности относительно будущей стратегии страховщика, говорится в обзоре S&P.



АО "Открытие Холдинг" (до июня 2014 года - ОАО ФК "Открытие") основано в 1995 году. Деятельность холдинга преимущественно заключается в осуществлении операции коммерческого и инвестиционного банкинга, оказании брокерских, страховых услуг и услуг по управлению активами.



Росгосстрах банк (ПАО "РГС Банк", ген. лиц. Банка России N 3073) - российский банк, основанный в 1994 году. Входит в топ-50 ведущих банков России по кредитам и вкладам частных лиц и топ-60 по чистым активам и капиталу. Обладает кредитными рейтингами РА "Эксперт" на уровне "А", а также рейтингами Moody's (долгосрочный/краткосрочный рейтинг банковских депозитов по глобальной шкале на уровне B2/NP, уровень финансовой устойчивости (BCA) -b2). Банк является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Российских Банков (АРБ). Ассоциации Региональных Банков, НАУФОР, НАПФ, ММВБ и др.



В группу компаний "Росгосстрах" входят: ПАО СК "Росгосстрах", ООО СК "РГС-Жизнь", ООО "РГС-Медицина", ОАО "НПФ РГС". Росгосстрах обладает широкой розничной сетью - это 73 филиала и более 3500 агентств, страховых отделов, офисов продаж, подразделений урегулирования убытков по всей стране. Росгосстрах обслуживает ежегодно более 45 млн клиентов.



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