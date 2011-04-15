Компания "Интергео" продала Амурмедь китайским инвесторам

Китайские инвесторы выкупили у компании "Интергео" Михаила Прохорова "Амурмедь", открывшую Иканское месторождение с запасами 400 тыс. т меди и 57 т золота. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



В феврале "Амурмедь" купил у УК "Интергео" Евгений Пономаренко, но уже в апреле он продал её китайской "Цзиньин" из Хэйхэ. "Амурмедь" возглавил партнёр Е.Пономаренко по ряду компаний в Амурской области Чжан Баохуа.



Условия сделки стороны не раскрывают. В Интергео заявили лишь, что Амурмедь - менее привлекательный проект для группы, чем Ак-Суг в Туве (запасы - 5.7 млн т условной меди) и Кингаш в Красноярском крае (2.2 млн т никеля, 1 млн т меди, кобальт, платиноиды и золото). Как следует из данных Роснедр, Амурмедь владеет поисковой лицензией до сентября 2019 года.



В Минприроды сказали, что Амурмедь пока не зарегистрировала открытие и не просила лицензию на разведку и разработку, но "время еще есть". Исходя из запасов золота, это участок недр федерального значения, где участие иностранцев регулируется правительством, но Иканского нет в реестре таких участков.



Е.Пономаренко рассказал "Ъ", что финальным собственником Амурмеди должна стать пекинская госкомпания, но не раскрыл её название. В Интергео сообщили, что "продали актив российскому физлицу".



Инвестиции в Иканское месторождение, по оценке специалистов, составляют около $1 млрд, поскольку из-за низкого содержания металлов выпуск медного концентрата будет нерентабелен, и придётся строить на месторождении металлургический комбинат, пояснил Е.Пономаренко. По его словам, в Китае вопрос об инвестициях уже решён, но возникают сложности с организацией финансирования через российские банки.



В настоящее время китайские инвесторы активно смотрят на металлургические активы за рубежом. Так, китайский консорциум Highland Fund в 2016-2017 годах купил 13.3% Быстринского ГОКа "Норникеля", а консорциум во главе с Fosun Group должен купить 15% "Полюса". China Gold может получить до 70% в Ключевском золоторудном месторождении в Забайкалье, а также интересуется проектами "Русской платины" в РФ и Киргизии.



Проектом "Амурмеди" могут заинтересоваться China Nonferrous Metal Mining и Zijin, полагает глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.



Интергео - диверсифицированная компания, действующая в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Деятельность компании направлена преимущественно на разработку, геологическое изучение и приобретение участков недр с запасами руд цветных металлов. Компания входит в Группу "ОНЭКСИМ". Основным проектом "Интергео" является медно-порфировое месторождение открытой добычи Ак-Суг, расположенное на юге Сибири. Компания также владеет рядом прочих проектов, включая крупное никель-сульфидное месторождение Кингаш, также расположенное в южной части Сибири.



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