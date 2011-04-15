Кабмин внес в Госдуму законопроекты о запрете порошкообразной спиртосодержащей продукции

В Госдуму поступили правительственные законопроекты "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части установления запрета на производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектами предлагается установить запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своём составе этиловый спирт.



За производство или оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции предлагается установить ответственность в виде административного штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части установления запрета на производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции" внесены Роспотребнадзором.



Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" устанавливает ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Однако в настоящее время в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении к ней воды в определённой пропорции преобразуется в алкогольный напиток. Такая продукция не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза.



Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и проект технического регламента Таможенного союза "О безопасности алкогольной продукции" не содержат показатели качества и безопасности, идентификационные признаки для порошкообразной спиртосодержащей продукции. В связи с этим оценка соответствия такого вида продукции нормативным требованиям невозможна.



"AK&M" от 06.09.2017