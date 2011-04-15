Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 сентября 2017 года



ДЕЛО О КОНТРАБАНДЕ АЛКОГОЛЯ ОСТАВИЛИ ВДАЛЕКЕ ОТ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

ВЕРХОВНЫЙ СУД НЕ СТАЛ ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО В БАСМАННЫЙ



Вчера Верховный суд РФ отказался изменить подсудность громкого уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, обвиняемым по которому проходит глава компании "Форум" петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко. Генпрокуратура, требуя передать дело из суда Ленинградской области в Басманный райсуд Москвы, утверждала, что главный фигурант расследования имеет связи в ФСБ, полиции и судебной системе, которые может использовать для давление на региональных судей. Однако в ВС решили, что Басманный суд не может разбираться в этом деле, поскольку именно он осуществлял судебный контроль за его расследованием.





ЭКСПОРТ ПРИХОДИТ В ЛЕТНУЮ НЕГОДНОСТЬ

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ АВИАТЕХНИКИ ЗА РУБЕЖ МОГУТ ОСТАНОВИТЬСЯ



Как выяснил "Ъ", в реформе системы регулирования российского авиапрома возникли новые проблемы. Чтобы Росавиация подписала необходимые для экспорта отечественной техники соглашения о летной годности самолетов с зарубежными авиавластями, ей требуется соглашение с расследующим авиапроисшествия Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Но между ними острый конфликт: Россия пытается отобрать у МАК полномочия, а теперь даже лояльный государству авиапром просит наладить сотрудничество с опальной организацией. Ситуацию осложняет позиция США, которые, по версии Росавиации, предложили "дискриминационный" документ.





ЦБ ЗАШЕЛ НА САЙТЫ

РЕГУЛЯТОР ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



ЦБ пытается улучшить защиту средств компаний и граждан от хищений. Он вводит дополнительные требования к банкам и любым иным структурам, так или иначе проводящим платежи, в том числе настаивая на ограничении операций определенными параметрами. Это позволит усилить ответственность банков за безопасность платежей, признают эксперты, однако полностью проблему не решит.





В ДЕЛЕ СПЕЦСТРОЯ НАСТУПИЛО СОГЛАСИЕ

ТРОЕ ИЗ ПЯТИ ФИГУРАНТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОШЛИ НА СОТРУДНИЧЕСТВО СО СЛЕДСТВИЕМ





Как стало известно "Ъ", сделку с Генпрокуратурой заключил предприниматель Ваха Орцыгов - один из фигурантов резонансного дела о хищениях бюджетных средств при строительстве военных объектов. Ранее аналогичные соглашения подписали бывший первый заместитель директора Федерального агентства специального строительства РФ Александр Загорулько и замдиректора Спецстроя Александр Буряков. Но если показания последнего пригодились СКР, то господина Загорулько - не подтвердились. Таким образом, за хищения и получение взяток ему грозит внушительный срок.





СУДОСТРОИТЕЛИ ИДУТ ЗА РЫБОЙ

"ПЕЛЛА" НАМЕРЕНА ПОСТРОИТЬ ВЕРФЬ В ПРИМОРЬЕ



Намерение государства обновить рыбопромысловый флот за счет "квот под киль" стимулирует судостроителей к расширению производства. Как выяснил "Ъ", петербургская "Пелла" Герберта Цатурова намерена инвестировать 2 млрд руб. в новую верфь в Приморье и начать здесь строительство судов уже в конце 2019 года. В рыбопромысловой отрасли полагают, что недостатка в заказах у нового проекта не будет. Но судостроители опасаются нехватки кадров, а для возврата инвестиций "Пелле" потребуется построить около двух десятков судов.





ИЗДАТЕЛИ ДОПЕЧАТАЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТИРАЖИ

КНИЖНЫЙ РЫНОК РАСТЕТ В ДЕНЬГАХ И ЭКЗЕМПЛЯРАХ



Российский книжный рынок в 2017 году продолжит расти в денежном выражении, достигнув 75 млрд руб., прогнозирует издательская группа "Эксмо-АСТ". При этом в числе экземпляров прирост окажется минимальным - его обеспечат электронные книги. Издатели рассчитывают на сохранение таких темпов до 2025 года и удвоение рынка до 150 млрд руб.





ИПОТЕКУ ВЫДАДУТ ЗА РОЗНИЦУ

АЛЬФА-БАНК СТАВИТ НА КРЕДИТОВАНИЕ ПОКУПОК ЖИЛЬЯ



Альфа-банк меняет свою стратегию развития в розничном сегменте - теперь фокусом кредитования станет ипотека, от которой банк сознательно отказался несколько лет назад. Интерес к ипотеке логичен, ведь последние годы именно этот продукт является ключевым драйвером роста кредитного портфеля для банков, и Альфа-банк планирует войти в пятерку лидеров рынка. Однако для реализации таких амбициозных планов банку придется демпинговать, считают участники рынка, да и рынок недвижимости сейчас находится не в самой лучшей форме.





ВЭБ ВСПОМНИЛ ОБ ЭЛИТЕ

ГОСБАНК СУДИТСЯ С ДМИТРИЕМ ЯКУБОВСКИМ ИЗ-ЗА ЛЮКСОВЫХ КОТТЕДЖЕЙ



ВЭБ пытается обратить взыскание на заложенное имущество владельца швейцарской Engelberg Industrial Group Дмитрия Якубовского, являвшегося в 1990-х годах советником правительства России и генпрокурора страны и известного в широких кругах как "генерал Дима". Как выяснил "Ъ", спор развернулся вокруг элитного поселка из 120 домов, строительство которого на Рублево-Успенском шоссе в ближайшем Подмосковье начинал бизнесмен. Госкорпорации уже удалось признать банкротом основанное господином Якубовским ООО "Горки-8" - застройщика комплекса, задолжавшего ему более 1,7 млрд руб.





ПРОВАЙДЕРЫ ВЗЛАМЫВАЮТ ДОМА

ОПЕРАТОРЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ НА УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ



Операторы связи в Москве перечисляют управляющим компаниям жилых домов около 1 млрд руб. в год по навязанным договорам, подсчитала Ассоциация компаний связи (АКС). Входящие в нее участники рынка просят президента поручить проверку деятельности УК правоохранительным органам. В самих УК напоминают, что договоры легальны, если на них согласились собственники жилья.





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"AK&M" от 07.09.2017