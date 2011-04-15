Дайджест газеты "Ведомости" от 7 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 сентября 2017 года.





"МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ЧАСТНЫХ БАНКОВ, ЧТО СМОГУТ РАБОТАТЬ"





Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев рассказал в интервью, как видит будущее банковской отрасли.



"Новая реальность для банковского сектора началась не сейчас, а несколько лет назад, когда Центральный банк начал проводить работу по очистке банковского сектора от неэффективных и непрозрачных игроков, - рассказал в интервью Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. - Регулятор прикладывает усилия, чтобы банковский сектор стал эффективным, здоровым и безопасным для клиентов. В такое время, когда ощущается внешнее давление санкций и банковская система находится в процессе реформ, управлять Центральным банком - это фантастически сложная задача, и я с большим уважением отношусь к Эльвире Набиуллиной. Сейчас появился новый инструмент [Фонд консолидации]. Нужно время, чтобы посмотреть, как он будет работать. У него есть и плюсы, и минусы. Из плюсов - мы увидели, что напряжение на рынке стало снижаться".





ВЫПУСКНИКОВ МВА ЦЕНЯТ НЕ ЗА ЗНАНИЯ



Какие навыки выпускников нужны лучшим работодателям, а какие - нет.



Процесс устройства на работу после окончания бизнес-школы никогда не был простым. Новое исследование Financial Times проливает свет на этот процесс и дает представление о том, какие навыки выпускников нужны лучшим работодателям, а какие - нет



Люди думают, что степень MBA откроет перед ними все двери, но это не так, признают бизнес-школы. Каждый третий работодатель, опрошенный FT, рассказал, что с трудом мог найти среди выпускников бизнес-школ подходящих сотрудников.





КАКИЕ ПРИВЫЧКИ НАЧАЛЬСТВА УСКОРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОТРУДНИКОВ





Профессиональное выгорание - длительный процесс, который приводит к абсолютному безразличию к своим обязанностям на работе, растущему недовольству коллегами, ощущению профессиональной несостоятельности и полному истощению, как эмоциональному и физическому, так и умственному. Есть множество причин, которые могут спровоцировать выгорание: неудовлетворенность собственной жизнью, нерешенные личные проблемы, конфликты, сложности характера. Не меньшее влияние оказывает и сама рабочая атмосфера, отношения в коллективе и сам руководитель. Любая внешняя среда, включая руководителя, не являются причиной выгорания, но может стать катализатором внутренних процессов человека.



Выгорают зачастую самые ответственные, самые работоспособные и эффективные сотрудники - ущерб от их потери особенно велик. Можно выделить пять типов поведения руководителей, которые ускоряют профессиональное выгорание.





ГЛАЗА БОЛЬШОГО БРАТА



Технологии, позволяющие автоматически распознавать человеческое лицо, на пике популярности, а их разработка становится выгодным бизнесом.



Технологии, позволяющие автоматически распознавать человеческое лицо, на пике популярности. Их уже активно используют банки, ритейлеры и спецслужбы. Не за горами презентация нового iPhone, который, предположительно, будет распознавать своего владельца не по отпечатку пальца, как раньше, а по фотографии. Аналитики предсказывают рост нового рынка в два раза.



За последние несколько лет в России и мире появилось множество стартапов, работающих с технологиями распознавания лица.





ЗАЧЕМ РОССИИ СУДИТЬСЯ В США



Чему мог бы научить судебный процесс в США.

Заявление Владимира Путина о намерении обратиться в американский суд для разрешения спора о российской собственности дипломатических консульств и торгпредств в США можно только приветствовать. Это решение куда более зрелое, нежели продолжение дипломатической войны или организация очередных кибератак руками анонимных хакеров.



Кроме того, обращение в американский суд полезно еще тем, что он, как правило, выносит развернутые решения с подробным обоснованием правовой позиции. В данном случае суд, скорее всего, обозначит свою позицию о том, является ли данный спор по своей сущности правовым или политическим, являются ли действия правительства США ограничением защищаемых конституцией прав.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.09.2017