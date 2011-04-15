РусГидро подписало соглашение о сотрудничестве с японской Kawasaki и правительством Магаданской области

ПАО "РусГидро", правительство Магаданской области и японская компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd. подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба РусГидро, подписание состоялось в рамках Восточного экономического форума.



Подписи под документом поставили предправления - гендиректор РусГидро Николай Шульгинов, губернатор - председатель правительства Магаданской области Владимир Печеный и управляющий исполнительный директор Kawasaki Heavy Industries Коджи Кадота.



Начиная с июня 2013 года, РусГидро, Kawasaki и Магаданская область взаимодействуют в рамках определения технологической и экономической возможности реализации проекта по промышленному производству сжиженного водорода на территории Дальнего Востока. На основании достигнутых результатов стороны пришли к выводу о целесообразности продолжения сотрудничества в данной сфере.



В соответствии с подписанным соглашением Kawasaki проведёт актуализацию ранее разработанного предварительного ТЭО проекта завода по производству сжиженного водорода. РусГидро и правительство Магаданской области, в свою очередь, предоставят Kawasaki имеющуюся у них информацию и окажут содействие в работах, необходимых для актуализации предварительного ТЭО. В частности, правительство области передаст сведения о возможных площадках для реализации проекта.



По результатам актуализации предварительного ТЭО проекта по пилотному заводу стороны совместно оценят его экономическую эффективность и рассмотрят возможность реализации проекта в Магаданской области.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 38.9 ГВт. Станции группы "РусГидро" в первом полугодии 2017 года увеличили выработку электроэнергии на 0.7% до 63.535 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 28 февраля 2017 года РФ принадлежало 66.8312% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 30.4579% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за первое полугодие 2017 года по МСФО снизилась на 12.45% до 22.303 млрд руб. с 25.475 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 3.44% до 187.654 млрд руб. со 194.34 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 10.75% до 36.041 млрд руб. с 32.542 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 9.96% до 30.889 млрд руб. с 34.305 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 7.3% до 51.547 млрд руб. с 48.02 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 16.38% до 23.771 млрд руб. с 28.426 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.78% до 58.231 млрд руб. с 57.211 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 1.21% до 30.824 млрд руб. с 31.201 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.44% до 30.881 млрд руб. с 34.482 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 1% до 39.109 млрд руб. с 38.711 млрд руб.



"AK&M" от 07.09.2017