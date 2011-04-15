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07/09/2017
11:37

В.Путин предложил предоставлять российское гражданство в упрощённом порядке крупным инвесторам Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин предложил для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток $10 млн и более, предусмотреть упрощённый порядок предоставления российского гражданства. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

Любой инвестор, ставший резидентом территории опережающего развития или свободного порта Владивосток до 2025 года, по словам В.Путина, будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как прежде эту льготу можно было получить не позднее трёх лет с момента создания ТОРа.

"Думаю, для людей практических, для тех, кто занимается практической работой, понятно, о чем идёт речь. То есть, если вы зарегистрировались в территории опережающего развития в 2014 году, льгота для вас будет действовать 10 лет, до 2024, а если это вы сделали в 2025-м, то плюс ещё 10 лет", - сказал глава государства.

Для крупных инвестиционных проектов - свыше 100 млрд руб. - будет продлена льгота по налогу на прибыль: с 10 до 19 лет.


"AK&M" от 07.09.2017
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