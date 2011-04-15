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07/09/2017
12:58

Внешэкономбанк и Шанхайская биржа обсудили возможности выхода российских инновационных компаний на китайский фондовый рынок

Внешэкономбанк и Шанхайская биржа обсудили возможности выхода российских инновационных компаний на китайский фондовый рынок. Об этом говорится в сообщении банка.

Мероприятия прошло в рамках рабочей поездки делегации ВЭБа в Китай, приуроченной к саммиту государств-членов БРИКС.

Стороны обсудили вопросы развития финансового сотрудничества в национальных валютах и взаимодействия на рынках капитала, а также перспективы фондирования Внешэкономбанка через выпуск долговых бумаг на китайском рынке. На встрече детально обсуждались механизмы публичного размещения на бирже ценных бумаг инновационных компаний.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.


"AK&M" от 07.09.2017
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