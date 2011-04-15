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07/09/2017
13:09

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле вырос на 23.5% до $72 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле выросло на 23.5% до $72 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.

Внешнеторговый оборот РФ составил $316.1 млрд, увеличившись на 26.7%. Объём экспорта вырос на 26.1% до $194.1 млрд, импорта - на 27.7% до $122 млрд

Основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 66.6% (в январе-июле 2016 года - 62.4%). По сравнению с январём-июлем 2016 года стоимостной объём топливно-энергетических товаров возрос на 34.9%, физический - на 3.7%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объёмы экспорта угля каменного на 10.7%, газа природного - на 10.1%, дизельного топлива - на 3.7%, нефти сырой - на 2.1%. Вместе с тем снизились физические объёмы экспорта бензина автомобильного на 30%, керосина - на 5.7%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-июле текущего года приходилось 50.5% (в январе-июле 2016 года - 47.8%). Возрос стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январём-июлем 2016 года на 34.7%. Стоимостный объем поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного увеличился на 40.1%, механического оборудования - на 38.1%, электрического оборудования - на 25.3%, инструментов и аппаратов оптических - на 20.7%. Физический объём импорта легковых автомобилей снизился на 9.6%, грузовых автомобилей возрос на 43.3%.


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