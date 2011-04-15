Суд подтвердил обоснованность доводов РСА в вопросе о справочниках стоимости запчастей в ОСАГО

Арбитражный суд Поволжского округа признал обоснованность доводов Российского союза автостраховщиков (РСА), отказав в удовлетворении кассационных жалоб УФАС Татарстана и ФАС России по поводу справочников средней стоимости запасных частей для ремонта в ОСАГО, которые сформировал и регулярно актуализирует РСА. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО.



"Этим решением подтверждается обоснованность доводов союза в ходе рассмотрения этого дела в судах разных инстанций. Мы полагаем, что справочники соответствуют утвержденной Банком России методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного автомобиля", - отметил президент РСА Игорь Юргенс.



Ранее Татарстанское УФАС отмечало, что при разработке справочников экономические регионы Российской Федерации укрупнены и, возможно, не отражают разницу между стоимостью запчастей или работ в конкретном субъекте РФ и средней стоимостью в соответствующем регионе. Служба вынесла предписание об устранении. После этого РСА обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании незаконными этих актов Татарстанского УФАС. В удовлетворении заявления отказано. Далее союз обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, которая в результате была удовлетворена. УФАС Татарстана и ФАС России обратились с кассационными жалобами в Арбитражный суд Поволжского округа, в удовлетворении которых было отказано 5 сентября 2017 года.



"Возможно, мнение УФАС рационально, однако, когда составлялись справочники, РСА действовал в соответствии с единой методикой, в которой эта позиция не была отражена на тот момент", - пояснил И.Юргенс.



Он добавил, что РСА не отрицает того, что единая методика требует усовершенствования. "Мы готовы обсуждать предложения по изменению действующей системы. Надеемся, что и регулятор в лице Банка России, который утверждает единую методику, нас поддержит", - продолжил И.Юргенс.



Наиболее существенные из предложений РСА по изменению единой методики касаются статуса первичных источников стоимостной информации. Так, например, при формировании справочника средней стоимости запасных частей полноценными первичными источниками должны быть данные интернет-магазинов запасных частей, поскольку все большая доля этого рынка уходит от "живых" авторынков и прилавков именно в интернет.



"AK&M" от 07.09.2017