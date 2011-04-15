Кабмин внес в Госдуму законопроект о лишении водительских прав при обнаружении в крови 0.3 г спирта

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, уточняющего порядок установления административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" дополняет примечание к статье 12.8 КоАП положением, в соответствии с которым административная ответственность, предусмотренная статьёй 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП, будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0.3 и более грамма на один литр крови.



При этом законопроект не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулём (0.16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).





"AK&M" от 07.09.2017