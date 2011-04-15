МТС до апреля 2019 года проведёт обратный выкуп акций на сумму до 20 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) одобрил выкуп обыкновенных акций и АДА общества посредством плана приобретения акций на общую сумму, не превышающую 20 млрд руб. ($345.722 млн) до апреля 2019 года. Как говорится в сообщении МТС, указанная сумма включает средства, затраченные на приобретение акций компании у АО "Система Финанс".



План приобретения будет осуществлён 100-процентной дочкой МТС - ООО "Стрим Диджитал".



Sistema Finance S.A. ("Система Финанс", люксембургская дочерняя компания мажоритарного акционера МТС - АФК "Система"), также заключила с приобретателем договор купли-продажи акций, в соответствии с которым обязалась продать ему ценные бумаги МТС в количестве, пропорциональном числу акций и АДА, приобретаемых в рамках программы выкупа.



При этом планируется, что доля АФК "Система" в уставном капитале МТС по итогам сделки сохранится на том же уровне.



"Система Финанс" вправе отказаться от продажи акций компании, заранее направив приобретателю "Стрим Диджитал" соответствующее уведомление, говорится в сообщении.



План приобретения, одобренный советом, начинает своё действие сегодня, 6 сентября 2017 года, и действует до апреля 2019 года.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль группы МТС по МСФО за II квартал 2017 года выросла на 62.6% до 14.7 млрд руб. с 9.1 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 0.7% до 106.8 млрд руб. со 106.1 млрд руб., показатель OIBDA - на 8.2% до 44 млрд руб. с 40.7 млрд руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2017 года сократилась на 20.8% до 1.579 млрд руб. с 1.994 млрд руб. годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО АФК Система" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла в 2 раза до 62.591 млрд руб. с 30.747 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.7 раза до 6.006 млрд руб. с 10.476 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2 раза до 64.843 млрд руб. с 30.49 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"