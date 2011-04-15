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07/09/2017
15:30

Сбербанк начал подготовку законодательных инициатив по регулированию blockchain

Технология blockchain нашла наиболее яркое применение в сфере криптоэкономики. В мире появились тысячи стартапов, ставящих цель кардинально изменить существующую экономическую систему и перейти от централизованной модели к децентрализованной. Однако достигнутые результаты пока не повлияли на внедрение blockchain в других сферах. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

По его словам, существуют ограничения на уровне законодательной базы. Участники системы должны быть уверены в легитимности договорённостей, достигнутых с помощью blockchain-технологии.

"Банк совместно с группой экспертов уже начал подготовку соответствующих законодательных инициатив", - заявил старший вице-президент. - Если мы хотим интегрировать новую технологию в работу с государственными корпорациями, то должны заранее предусмотреть возможные последствия в случае отказа сторон исполнять обязательства, подтверждённые с помощью blockchain".

И.Буланцев обратил внимание участников дискуссии на то, что сегодня Сбербанк перестал быть просто банком, являясь, по сути, локомотивом внедрения инновационных технологий в России. Сбербанк активно развивает компетенции по технологиям искусственного интеллекта, Big Data, робототехники, "облачным" сервисам. В банке рассматривается более 20 проектных инициатив в области blockchain. Часть пилотируется внутри банка, часть изучается вместе с рядом крупнейших клиентов. Разрабатываемые технологические решения позволят решать задачи по самым разным направлениям, начиная от создания финансовых продуктов, оптимизации документооборота, заканчивая безопасностью и трудовыми отношениями.

"AK&M" от 07.09.2017
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