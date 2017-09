Газпром и Mitsui подписали рамочное соглашение по мало- и среднетоннажному СПГ

В рамках Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров Mitsui & Co., Ltd. Масами Иидзима. На встрече были рассмотрены вопросы текущего и перспективного взаимодействия компаний. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Алексей Миллер и Масами Иидзима подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ. Документ отражает стремление сторон к взаимодействию в сфере производства, транспортировки и маркетинга мало- и среднетоннажного СПГ на территории Японии, а также СПГ-бункеровки в Японском море.



Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.



Газпром и Mitsui являются партнерами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%).



В сентябре 2016 года Газпром и Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании по СПГ-бункеровке.



В декабре 2016 года Газпром и Mitsui подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие по различным направлениям, в том числе в рамках расширения проекта "Сахалин-2", а также в области СПГ-бункеровки морского транспорта.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



"AK&M" от 07.09.2017