Группа Fesco согласовала условия реструктуризации евробондов

В рамках реструктуризации задолженности группы Fesco ПАО "Дальневосточное морское пароходство" заключило соглашение об определении намерений с Far East Capital Limited S.A., Fesco Dry Bulk Carriers Limited и владельцами еврооблигаций Far East Capital Limited S.A.. Об этом говорится в сообщении ДВМП.



По условиям соглашения купонный доход по выпуску облигаций объёмом $550 млн с датой погашения в 2018 году составит 8% годовых, а по облигациям на $325 млн с погашением в 2020 году - 8.75% годовых.



План реструктуризации евробондов, предложенный Fesco, включает единовременную денежную выплату в размере $547.5 млн с учётом ряда вычетов, подробно указанных в соглашении.



Напомним, в мае 2016 года группа Fesco допустила технический дефолт по выплате купонного дохода по еврооблигациям и долгое время вела переговоры с их держателями относительно реструктуризации задолженности.



В транспортную группу Fesco входят ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и его ДЗО, в том числе ПАО "Владивостокский морской торговый порт". Fesco осуществляет перевозки под брендами "Трансгарант" (100% дочерняя компания Fesco) и "Русская Тройка" (50% совместное предприятие с ОАО "РЖД"). Группе "Сумма" принадлежит 32.5% акций ДВМП, GHP Group - 23.8%, TPG - 17.4%, East Capital - 4.9%.



В собственности и лизинге у Fesco находятся около 36 тыс. контейнеров вместимостью более 56 тыс. TEU. Флот группы включает 22 собственных судна, а также 4 ледокола в долгосрочной аренде. Контейнерооборот группы в портах Дальнего Востока за 10 месяцев 2016 года снизился на 3.8% до 732.3 тыс. TEU с 761 тыс. TEU за аналогичный период 2015 года.



Чистая прибыль группы Fesco за 9 месяцев 2016 года по МСФО увеличилась в 4.08 раза до $49 млн с $12 млн за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась на 27.21% до $396 млн с $544 млн, прибыль от операционной деятельности - на 36.07% до $39 млн с $61 млн, прибыль до налогообложения выросла на 96.67% до $59 млн с $30 млн. Показатель EBITDA уменьшился на 27.8% до $63.9 млн с $88.5 млн.





"AK&M" от 07.09.2017