Statoil приобретёт 33.33% акций СевКомНефтегаза

ООО "РН-Разведка и Добыча" (дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть") и Statoil Russia AS (дочернее общество Statoil ASA), в рамках Восточного экономического форума подписали акционерное и операционное соглашение в отношении ООО "СевКомНефтегаз", на базе которого будет осуществляться совместная разработка Северо-Комсомольского месторождения. Об этом говорится в релизе Роснефти.



Соглашение подписано в развитие договорённостей о сотрудничестве в рамках Северо-Комсомольского месторождения, достигнутых Роснефтью и Statoil в 2013 году. В соответствии с подписанным документом планируется, что Statoil приобретёт 33.33% в "СевКомНефтегазе". Кроме того, соглашение утверждает порядок управления активом в стадии разработки.



Стороны отмечают успешную реализацию пилотного проекта по бурению и испытанию двух скважин, позволяющих добывать высоковязкую нефть пласта ПК1 Северо-Комсомольского месторождения. В результате работ, проведённых в 2015-2016 годах, запасы нефти и конденсата по категории 2P (PRMS) месторождения увеличились с 52 млн т до 111 млн т. Начало этапа опытно-промышленной эксплуатации пласта ПК1 заложит основу для полномасштабной разработки месторождения.



Освоение Северо-Комсомольского месторождения позволит Роснефти вовлечь в разработку новые запасы высоковязкой нефти и реализовать геологоразведочный потенциал данного лицензионного участка, а также будет способствовать воспроизводству ресурсной базы и поддержанию уровня добычи нефти в Ямало-Ненецком автономном округе.



Северо-Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь лицензионного участка - 1368.91 кв. км. По состоянию на 1 января 2017 года остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата (АВ1В2) оценивались 203 млн т, газа - 179 млрд куб. м.



К основной сфере деятельности Statoil относится разведка и добыча нефти и газа. Более 35 лет компания разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе и является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях. Крупнейшим акционером Statoil является государство.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



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