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07/09/2017
17:05

Индия отказалась от приобретения предложенных Роснефтью долей в пяти сибирских нефтяных месторождениях

Индия отказалась от приобретения пакетов акций ещё пяти нефтяных месторождений в Ванкорском кластере (Сибирь), предложенных Россией, поскольку она не хочет концентрировать свои инвестиции в добычу нефти только в одной стране. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Индийские государственные нефтяные компании в прошлом году вложили около $5.4 млрд в приобретение значительных долей в двух российских месторождениях. "Мы не хотим складывать все яйца в одну корзину. Россия может продолжать предлагать новые участки, но мы не в состоянии принять все предложения", - сказал один из источников.

Напомним, в 2016 году индийские компании Oil and Natural Gas Corp, Oil India, IndianOil и Bharat Petroleum совместно купили у ПАО "НК "Роснефть" 49.9% акций "Ванкорнефти" за $4.22 млрд. В начале прошлого года компании также подписали предварительный договор с Роснефтью на приобретение долей в трёх месторождениях Ванкорского кластера.

В настоящее время индийские компании ведут переговоры относительно долей в этих месторождениях. В середине переговоров Роснефть предложила добавить к приобретению доли ещё в пяти месторождениях, находящихся в том же регионе, рассказал собеседник издания. Рассмотрев это предложение, компании передали Роснефти, что они не заинтересованы в пяти новых участках и хотели бы ограничить переговоры только тремя - Сузунским, Тагульским и Лодочным, которые уже обсуждались ранее.

Предложение российской стороны отсрочило переговоры по Ванкорскому кластеру, которые и так затянулись уже на полтора года. "Оценка продолжается. Мы уже достаточно инвестировали в Россию, поэтому нет необходимости быстро завершать сделку", - сказал источник издания.



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