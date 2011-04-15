Совместный фонд РФПИ и японского JBIC планирует инвестировать в компанию "Р-Фарм"

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создали совместный фонд, управляющий средствами в размере $1 млрд. Как сообщает Российское агентство медико-социальной информации (АМИ), об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ВЭФ-2017, проходящего во Владивостоке.



Соглашение о создании фонда подписано сегодня, 7 сентября. Он станет важным катализатором и центром инвестиционной активности между Россией и Японией, считает К.Дмитриев. Первой сделкой нового фонда может стать инвестиция в фармацевтическую компанию "Р-Фарм".



"Мы бы не хотели, чтобы это была большая инвестиция. Для нас появление фонда - знак качества для компании. Плюс возможности реализовать наши международные амбиции. Мы бы не хотели забирать много денег из фонда", - сказал владелец "Р-Фарма" Алексей Репик.



Весной компания "Р-Фарм" подписала соглашение с японской Mitsui о продаже ей 10% своих акций за $200 млн. Эти договорённости предусматривают возможность российской компании заключать новые соглашения и сделки на тех же условиях, что и с Mitsui, сказал А.Репик. Он также уточнил, что сделка с Mitsui будет закрыта до конца сентября.



"Р-фарм" - российский производитель готовых лекарственных форм, фармацевтических и биотехнологических субстанций. Компания имеет более 60-ти филиалов и представительств в мире. "Р-Фарм" была основана А.Репиком в 2001 году. В 2016 году на неё приходилось 9% рынка госзакупок лекарств.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания фонда расположена в Москве.





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