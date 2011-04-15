ВТБ готов рассмотреть покупку банка "ФК Открытие" после его санации

ВТБ готов рассмотреть покупку ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" после его санации Фондом консолидации банковского сектора, подконтрольным Центробанку. Об этом сообщают "Ведомости".



"Подумать всегда готовы, но мы должны понять, что банк может после санации представлять. Есть опасения, что какие-то активы могут уйти или люди разбежаться", - сказал президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, сейчас ВТБ возможность купить "ФК Открытие" не рассматривает, и ранее группа этот вопрос тоже не поднимала.



ВТБ принадлежит 9.9% акций "Открытие холдинга". ЦБ объявил, что закончит санацию "ФК Открытие" через 6-8 месяцев.



Напомним, о санации "ФК Открытие" и вместе с ним ещё ряда компаний группы ("Росгосстраха", банка "Траст", трёх пенсионных фондов - РГС, "Лукойл-гарант" и НПФ электроэнергетики, "Росгосстрах банка" и "Открытие брокера") ЦБ объявил 29 августа. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.



ЦБ планирует получить не менее 75% акций банка, у прежних собственников может остаться не более 25%, если капитал банка не будет списан.



Потери ВТБ от инвестиций в "Открытие холдинг" не превысят 10 млрд руб., если будет списан капитал "ФК Открытие", сообщил А.Костин. Чтобы понести убытки, стоимость холдинга либо стоимость его активов должна серьезно измениться.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.



"Открытие Холдинг" входит в число крупнейших компаний России. Ключевым направлением деятельности "Открытия" является банковский бизнес, активы которого составляют 2.702 трлн руб.



Бизнес "Открытия" в основном сосредоточен в России - офисы банков и компаний группы работают в 65 ключевых регионах страны. Основные регионы присутствия - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Новосибирск и Хабаровск. Инвестиционные подразделения группы также работают в Великобритании (Лондон) и США (Нью-Йорк).



Акционерами "Открытия" являются финансисты и крупные компании: Вадим Беляев (28.61%), Группа "ИФД" - 19.9%, ВТБ (9.99%), ИСТ Холдинг (9.82%), Рубен Аганбегян (7.96%), Александр Мамут (6.67%).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"