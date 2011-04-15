Глава ВТБ считает маловероятной приватизацию Совкомфлота в 2017 году

Рыночные условия сейчас не благоприятствуют продаже ПАО "Современный коммерческий флот", что делает приватизацию в 2017 году маловероятной, сказал глава госбанка ВТБ Андрей Костин. Об этом пишет агентство Reuters.



"Рынок сейчас несколько изменился не в пользу Совкомфлота..., фрахт подешевел, плюс ожидания инвесторов в отношении санкций. С другой стороны, ряд азиатских инвесторов имеют интерес... Тема сегодня может быть не столь быстро решаема, как казалось год назад", - сказал А.Костин журналистам.



Отвечая на вопрос о возможности прямой продажи инвестору, он сказал: "Может, почему нет, может быть и продажа якорному инвестору".



РФ, владеющая 100% акций Совкомфлота, давно планирует продать 25% компании, но всё время откладывает сделку.



Изначально правительство рассматривало вариант размещения акций Совкомфлота на Московской бирже в пользу портфельных инвесторов, а летом чиновники обсуждали вариант прямой продажи акций СКФ азиатским инвесторам.



Группа СКФ ("Совкомфлот") - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире судоходных компаний в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 143 судна общим дедвейтом 12.41 млн т.



Совкомфлот участвует в обслуживании крупных шельфовых энергетических проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Ямал СПГ"", Tangguh, Escobar, Peregrino.



Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, имеет представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимасоле, Мадриде, Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в первом полугодии 2017 года сократилась в 13.34 раза до 880 млн руб. с 11.742 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Доходы от фрахта и аренды судов снизились на 13.83% до 41.183 млрд руб. с 47.794 млрд руб., операционная прибыль - в 2.55 раза до 6.368 млрд руб. с 16.221 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 11.41 раза до 1.053 млрд руб. с 12.018 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Совкомфлота за первое полугодие 2017 года по РСБУ снизилась на 44.84% до 868.166 млн руб. с 1.574 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка сократилась на 39.3% до 1.792 млрд руб. с 2.952 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.64 раза до 686.352 млн руб. с 1.81 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 42.1% до 956.513 млн руб. с 1.652 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"