На Забайкальской железной дороге сошёл с рельсов грузовой поезд

На станции Чита-2 Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") 6 сентября произошёл сход 10-ти вагонов грузового поезда. Как говорится в сообщении ЗабЖД, габарит соседнего пути не нарушен.



Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы экологической безопасности также нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.



Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд со станции Чита-1. Чтобы координировать работы по ликвидации последствий происшествия, в РЖД создан оперативный штаб.



Причина схода устанавливается.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 07.09.2017