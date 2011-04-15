Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 сентября 2017 года



ДЕНЬГИ НЕ ПУХНУТ

2 ТРЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ ВОЕННЫХ, СТРОИТЕЛЕЙ ДОРОГ И СПЕЦМЕДИЦИНЫ НЕТ ДАЖЕ В МИНФИНЕ





2018 год с точки зрения расхождения заявок министерств на бюджетные расходы с реальными планами Минфина по тратам будет рекордным. По состоянию на 6 сентября несогласованными остаются заявки следующего года на 1,8 трлн руб., на 2019 год - на 2,2 трлн руб., на 2020 год - 2,4 трлн руб. В отличие от 2017 года, когда бюджетный дефицит мог быть покрыт остатками Резервного фонда, в следующем году такой возможности нет, как нет и емкости рынка госдолга для роста займов. Главные недополучатели средств - военные, дорожные строители и здравоохранение в Федеральном медико-биологическом агентстве.





К "ЗВЕЗДЕ" ШВАРТУЮТСЯ ПРОЕКТЫ ЛЕДОКОЛОВ

ВЕРФЬ ПОЛУЧИТ ПЕРВЫЙ ВНЕШНИЙ КОНТРАКТ



К визиту президента РФ "суперверфь" "Звезда", строящаяся в Приморье консорциумом "Роснефти", Газпромбанка и "Роснефтегаза", нашла первый твердый заказ на 5 млрд руб. Сегодня "Росморпорт" и "Роснефть" заключат соглашение по строительству на верфи мелкосидящего ледокола с опционом еще на три судна. До сих пор "Звезде", которая создавалась с расчетом на массовые заказы для освоения шельфа, объем работ давала лишь сама "Роснефть", внешние заказы обещали другие госструктуры, но твердых контрактов с ними не было. В отрасли считают, что технических сложностей с заказом "Росморпорта" у верфи быть не должно, хотя не исключены проблемы с кадрами.





"ЯНДЕКС" ПРОЛЕЗ В ОКНО ВЫБОРА

КОМПАНИЯ НАРАСТИЛА ДОЛЮ В МОБИЛЬНОМ ПОИСКЕ



Соглашение Google и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сразу же позволило "Яндексу" сократить отставание в мобильном поиске. Доля "Яндекса" на Android-устройствах в последнюю неделю лета, по собственным данным, достигла 42,7%, увеличившись на 4,5 процентного пункта к аналогичному периоду 2016 года. На рост доли повлияло появление окна выбора в браузере Chrome, где пользователи теперь могут решить, какой поиск использовать по умолчанию.





СТРОИТЕЛЬНЫМ СРО ГРОЗИТ ЧИСТКА

МИНСТРОЙ И РОСТЕХНАДЗОР РАЗОШЛИСЬ В ТОМ, НАСКОЛЬКО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЖЕСТКОЙ





Судьба саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства, потерявших в общей сложности 26 млрд руб. средств компенсационных фондов в банках с отозванными лицензиями, стала предметом дискуссии между Ростехнадзором и Минстроем. Как следует из переписки ведомств, Ростехнадзор выступил за лишение таких СРО статуса, поскольку они не выполнили требование о размещении к 1 сентября всех средств фондов на специальных банковских счетах. По мнению Минстроя, такой подход может привести к прекращению статуса 47% СРО в отрасли - ведомство напоминает о механизме восстановления фонда в случаях убытков из-за неправильного инвестирования.





МИНЮСТ СВЕРИЛ ДЕЛО НАВАЛЬНОГО С ПРАКТИКОЙ ЕСПЧ

ВЕДОМСТВО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИМ



Как стало известно "Ъ", Минюст направил в

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возражение против приоритетного рассмотрения жалобы Алексея Навального на его арест после прошедшей 26 марта в стране несанкционированной акции. По мнению экспертов, "главный приоритет правительства РФ в этом деле - избежать вывода ЕСПЧ о политической мотивированности преследования заявителя".





ФСБ РАСКРЫЛА КАРТЫ СЛЕДСТВИЯ

В ДЕЛЕ О КОРРУПЦИИ В СКР ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ



Как стало известно "Ъ", экс-заместитель главы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, обвиняемый ФСБ в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), начал переговоры о заключении досудебного соглашения с Генпрокуратурой. В рамках предстоящей сделки он раскрыл работникам ФСБ схему получения взяток бывшими и действующими руководителями СКР, согласно которой деньги переводились им на карты, оформленные на третьих лиц в одном из европейских банков. Благодаря соглашению генерал Никандров может быть переведен из СИЗО под домашний арест, а по приговору суда получит минимальный срок.





К АВТОМОБИЛЬНЫМ НОМЕРАМ ПОДОЙДУТ С НОВЫМИ МЕРКАМИ

ГОСЗНАКИ ПОМЕНЯЮТ РАЗМЕР И ФОРМУ, НО НЕ СОДЕРЖАНИЕ



Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров. Планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей. Переход на новый формат, скорее всего, начнется не раньше 2019 года. При этом код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках, вопреки сообщениям ряда СМИ, останутся без изменений.





РОССИЯ НЕ УДЕРЖАЛА КАЗАХСТАН В РАМАХ

МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ДВУХ СТРАН ВСЕ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ



Конфликт между железными дорогами России и Казахстана расширяется. Казахстан по-прежнему не пускает на свою сеть российские инновационные вагоны, хотя запрет ОАО РЖД на их подачу давно снят. А в РФ масштабная проверка Ространснадзора выявила присутствие 1,2 тыс. неисправных казахских вагонов, в том числе запрещенных - с китайской боковой рамой. Это серьезное нарушение, которое может повлечь меры в отношении руководства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД. А решать проблемы на межгосударственном уровне придется в том числе вице-премьеру Аркадию Дворковичу в ходе текущего визита в Казахстан.





ПОКУПАТЕЛИ ПРОШЛИ ШКОЛУ ЭКОНОМИИ

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТОРГЦЕНТРОВ УПАЛА ПЕРЕД 1 СЕНТЯБРЯ



Стартовавшие еще в июле маркетинговые акции продавцов, направленные на привлечение покупателей перед 1 сентября, не дали ожидаемых результатов. В этот период Shopping Index, отражающий посещаемость торгцентров, сократился в среднем на 6-8%. Негативный информационный фон и падающие доходы вынуждают москвичей экономить.





"ПОЛЮСУ" НУЖНА ПОЛОСА

КОМПАНИЯ ПРОСИТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ НА АЭРОДРОМ



Как выяснил "Ъ", золотодобывающая компания "Полюс" попросила Дмитрия Медведева сохранить выделение из бюджета 400 млн руб. на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бодайбо. Аэропорт нужен "Полюсу" для развития крупнейшего месторождения золота Сухой Лог, но имеющаяся грунтовая ВПП может принимать только устаревшие самолеты. Структуры "Полюса" уже владеют аэровокзалом и готовы модернизировать за свой счет его терминал. Минтранс утверждает, что решение о финансировании ВПП не было принято из-за недостатка средств в бюджете, и ведомство уже обратилось в Минфин с новыми предложениями.





КИНОПРЕМЬЕРЫ ВЫВОДЯТ НА START

YELLOW BLACK AND WHITE ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР



Инвестиции производителя сериалов и кино Yellow Black and White (YBW) в онлайн-видеосервис Start для русскоговорящих зрителей за границей достигнут 1 млрд руб. Он запустится в октябре и покажет до премьеры несколько сериалов НТВ, а также киноновинки этого года, включая "Викинг", "Притяжение", "Время первых", "Гоголь. Начало" и "Аритмию". Русскоязычным экспатам уже есть где смотреть отечественный контент, изменить ситуацию могут высокобюджетные оригинальные продукты, считают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 08.09.2017