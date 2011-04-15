Дайджест газеты "Ведомости" от 8 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 8 сентября 2017 года.





ВО ВКЛАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО



Крах "ФК Открытие" не вызвал паники вкладчиков. Почти никто из крупных банков не повысил ставки депозитов.



Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 5 сентября ввел вклад "Надежный" с повышенной ставкой для клиентов банков с отозванной лицензией или находящихся на санации. За последние два месяца рухнули два банка из тридцатки крупнейших: в июле ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра", а в конце августа решил санировать "ФК Открытие".



Остальные не спешат следовать примеру уральского банка. Наоборот, Альфа-банк прекратил прием депозита "Приветственный", появившегося вскоре после введения временной администрации в "Югру" 10 июля. Открыть вклад "Приветственный" могли те, кто ранее держал деньги в проблемных банках.



Клиенты обеспокоены ситуацией, когда подвергнуться санации могут и крупные банки, но "в целом паники нет", объясняет редкость подобных предложений на рынке менеджер банка из топ-30.



Ни один из банков, опрошенных "Ведомостями", не планирует повышать ставки вкладов.





ЦЕНТРОБАНК СПИСЫВАЕТ У МИНФИНА



65 млрд руб., выделенных государством на поддержку "ФК Открытие", скорее всего, будут списаны, как и другие субординированные долги санируемого ЦБ банка .



"Мы ожидаем, что субординированный долг "ФК Открытие" перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) будет списан", - заявил "Ведомостям" замминистра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев. АСВ предоставило банку 65,2 млрд руб. по программе докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ) в 2015 г. Большинство банков, включая "ФК Открытие", учли господдержку как субординированные займы - эти деньги должны быть возвращены. В случае "ФК Открытие" - в 2025-2034 гг.



Объявив о санации "ФК Открытие", Центробанк сразу предупредил: деньги могут и не вернуться. Если достаточность базового капитала банка опустится ниже пороговых значений - 5,125% для вечных облигаций и 2% для остального субординированного долга, долг будет списан.





ДОБЫЧУ НЕФТИ МОЖНО НЕ СОКРАЩАТЬ



Россия может не продлить весной соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти. Это приведет к падению цен на нефть, говорят эксперты.



Россия не принимала решения о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Более того, она считает, что делать это надо только в случае форс-мажора, заявил в интервью РБК-ТВ министр энергетики Александр Новак.



Сделка ОПЕК+ мало на что повлияла, считает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Как участники ОПЕК добывали в 2016 г. 32,7 млн барр. в сутки, так и добывают. "Про старую договоренность - ограничить добычу 30 млн барр. в сутки - все вообще забыли. Сейчас просто часть участников ОПЕК, например Саудовская Аравия, снизили производство, а другие - Иран, Нигерия и Ливия - увеличили. Последняя, например, увеличила добычу с 390 000 барр. в сутки до 1 млн, скептичен Вахрамеев.





ПРАЗДНИЧНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



Главной статьей расходов московских муниципалитетов стали местные праздники, выяснили эксперты "Яблока" .



Больше всего московские муниципалитеты тратят на праздники и фестивали, следует из доклада Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко", проанализировавшего госзакупки местного самоуправления старой Москвы за последние три года. В ходе реформы муниципалитетов в 2013 г. органы местного самоуправления в Москве потеряли многие полномочия и сейчас исполняют в основном декоративные функции, подчеркивают авторы доклада. Бюджеты муниципальных округов складываются из поступлений от столичного бюджета и отчислений от местных налогов.



Общая стоимость совершенных муниципалитетами закупок за три года составила свыше 2,2 млрд руб., подсчитали в "Яблоке". Почти 40% из них - около 869 млн руб. - они потратили на услуги по организации праздников и фестивалей, еще 257 млн руб. - на аренду служебных авто и проездные для депутатов.





"РОСТЕЛЕКОМ" ПРОДАЕТ MICROSOFT



"Ростелеком" закупает для перепродажи продукты Microsoft, объясняя, что отечественные программы можно назвать аналогами программ Microsoft весьма условно.



Вначале сентября "Ростелеком" объявил закупку облачного софта Microsoft на 150,2 млн руб., чтобы перепродать его клиентам. Microsoft должен обеспечить 20%-ную маржинальность этих продаж, говорится в материалах закупки.



Есть и документ с обоснованием невозможности закупки отечественного софта - из реестра, который ведет Минкомсвязи. Писать его "Ростелеком" обязан: с 1 января 2016 г. этим реестром ограничена свобода госорганов в области закупок софта, если же софт не устраивает госзаказчика, он должен объяснить чем.



"Ростелеком" в обосновании сообщает, что Office 365 от Microsoft уникален. Дальше оператор описывает некоторые продукты из пакета Office 365 - теми же словами, которые использует в маркетинговых материалах "Вымпелком", также предлагающий облачные сервисы Microsoft. Аналогичного отечественного программного обеспечения "Ростелеком" в реестре не находит.



Законодательство ограничивает закупку лишь лицензий на софт, но если с помощью этого софта оказывается услуга - то нет.





"АЗИМУТ" ЗАВЛЕКАЕТ ЦЕНАМИ



Новая авиакомпания "Азимут" начнет полеты 21 сентября. Ее билеты стоят от 888 руб. - дешевле, чем у "Победы".



Ростовская авиакомпания "Азимут" начала продажи билетов на рейсы. Пока перевозчик будет осуществлять полеты по двум направлениям: Москва - Ростов-на-Дону и Москва - Омск. Полеты по этим направлениям начнутся 21 сентября и будут выполняться раз в сутки. Самый дешевый билет до Ростова и обратно стоит 888 руб. в одну сторону, но доступны такие не во все дни, на пятницу и понедельник минимальная цена билета - 1980 руб. Минимальная цена в Омск сейчас 6980 руб., но, по данным ресурса aviablogger, на самом старте продаж в Омск также продавались билеты по 888 руб. Билеты за минимальную цену - безбагажные, позволяющие провезти в салоне до 10 кг ручной клади.



Это дешевле промотарифа единственного российского лоукостера "Победа" ("дочка" "Аэрофлота"). У нее минимальная цена билета - 999 руб.





"МЫ ХОТЕЛИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ДЕЛАТЬ ВЗРЫВ"



Перед открытием выставки в Пушкинском музее китайский художник Цай Гоцян рассказывает, почему поменял живопись на фейерверки и инсталляции, размышляет о философии пороха и вспоминает, как делал пиротехническое шоу пекинской Олимпиады.



Перед Пушкинским музеем высится изумляющая прохожих гора детских кроваток и колясок, она почти закрывает фасад здания. Когда на этой горе появятся еще и березы, будет закончена инсталляция "Осень" - часть выставки китайского художника Цай Гоцяна "Октябрь", посвященной 100-летию русской революции (выставка будет открыта с 13 октября по 12 ноября). Сегодня Цай Гоцян знаменит и востребован, его работы показывают крупнейшие музеи мира, после Пушкинского откроется выставка в мадридском Прадо. Его искусство масштабное и впечатляющее: художник прославился своими огромными картинами, созданными с помощью взрывов пороха, и фантастическими пиротехническими шоу, которые по праву считают искусством.



Но Цай Гоцян не только поджигает и взрывает, он делает разнообразные проекты на природе, выстраивает сложные инсталляции. И всегда работает с размахом. Одно из самых впечатляющих его произведений - "Расширение Великой китайской стены на 10 000 метров" представляло собой огненный столб в пустыне Гоби длиной в 10 км.





ГОРЯЧИЙ АВГУСТ "АВТОВАЗА"



"АвтоВАЗ" зафиксировал рекордный рост продаж своих автомобилей

В августе продажи выросли на 25,4% по сравнению с августом 2016 года.



В августе в России было продано 26 211 автомобилей Lada, это на 25,4% больше, чем в августе прошлого года. За восемь месяцев 2017 г. на российском рынке реализовано 192 944 автомобиля, рост составил 15,5%.



Российские продажи автомобилей Lada ежемесячно растут с июля 2016 г., и зафиксированный в августе рост - самый большой за этот период. Предыдущий рекорд был поставлен в июне, когда продажи Lada выросли на 23%.



Рост в основном генерируют новинки - седан Lada Vesta и псевдокроссовер Lada Xray. Самой востребованной у покупателей остается модель Lada Granta



Рост российского автомобильного рынка происходит, в основном, в сегменте бюджетных автомобилей, на котором "АвтоВАЗ" как раз специализируется, комментируют аналитики. Продажам помогают и госпрограммы, включая новые - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", предполагающие 10%-ную скидку. Спрос на Lada в августе, скорее всего, простимулировало и ожидавшееся (с 1 сентября) удорожание Vesta на 9000 руб.





СТАРТАП ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ



Почему стартапы, словно голливудские звезды, убавляют себе возраст.



Голливудские звезды, называя свой возраст, часто убавляют несколько лет. Оказалось, что стартапы в Кремниевой долине делают то же самое. В бизнесе, где каждый стремится стать автором идеи, которая приведет к очередному крупному прорыву, солидный возраст редко считается активом. Поэтому некоторые компании манипулируют датами своего основания.



Так, генеральный директор Evernote Крис О'Нил называет датой основания своей компании 24 июня 2008 г. - день запуска известного приложения для iPhone. Однако история Evernote как компании началась гораздо раньше. Ее основатель написал первые строки кода еще в 2000 г., а компанию зарегистрировал в 2002 г. Первое приложение для компьютеров на Windows, которое сейчас описывают как прототип приложения для iPhone, вышло в 2004 г.





КАК РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ В РОЗНИЦУ ЗА РУБЕЖ



Как малому бизнесу наладить розничный экспорт? Экспортная интернет-торговля в России составляет $2 млрд в год, мы прогнозируем ее рост примерно до $4 млрд к 2020 г. Растет и число малых и средних компаний, желающих продавать товары за рубеж по интернету. Как наладить логистику для экспортных продаж?



Западный клиент избалован и особой любви к товарам российского производства не питает. По нашему опыту растет спрос на товары ручной работы или сделанные на заказ. Это называется розничным экспортом. Один наш клиент продает на Запад велосипеды из титана. Другой - каркасы для палаток и байдарок. Третий поставляет подушки из гречихи, четвертый - эксклюзивные трубки-мундштуки. Самый простой способ - зайти на популярные иностранные торговые площадки вроде eBay, Amazon или Etsy и поискать аналоги ваших товаров. По предложениям можно понять, насколько уникален ваш продукт и есть ли конкуренты. Изучите, например, trends.google.ru.





"ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ" УЛЕТЕЛИ



Инвесторы прекращают охоту на "черных лебедей". Они устали ждать шанса заработать на падении рынков.



После мирового финансового кризиса некоторые инвесторы из-за страха перед "черными лебедями" выбрали хедж-фонды, которые должны приносить прибыль в случае падения рынков. Но многие устают ждать этих "лебедей", тем более что из-за многолетнего роста они теряют деньги. По данным CBOE Eurekahedge, те, кто инвестировал в такие фонды на пике их результатов в сентябре 2011 г., к настоящему моменту потеряли бы 55% своих денег. Поэтому такие стратегии теряют популярность.



Некоторые из крупных управляющих активами понесли убытки, и сейчас лишь несколько фондов продолжают обещать высокую прибыль в случае падения рынков. Последние утверждают, что спустя 10 лет после начала финансового кризиса люди начали забывать его уроки и это происходит как раз на фоне роста рисков.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.09.2017