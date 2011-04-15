Повтор! Энергетика вслед за другими отраслями проходит ускоренную цифровизацию

Энергетика вслед за другими отраслями проходит ускоренную цифровизацию. Одним из наиболее эффективных инструментов может стать интернет вещей (IoT). Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом электроэнергетике, со ссылкой на исследование PwC "Интернет вещей в России: технология будущего, доступная уже сейчас".



Применение IoT обеспечит экономию средств и создаст новые продукты во всех звеньях энергосистемы. Экономический эффект, который может принести отрасли внедрение IoT до 2025 года, составляет около 532 млрд руб., подсчитали в PwC.



Среди главных тем выпуска - прогнозы общей выработки российских АЭС по итогам 2017 года, которая может достичь очередного рекорда, превысив плановые показатели ФАС. В 2016 году выработка российских атомных станций составила 196.366 млрд кВт ч, на 0.6% превысив результат 2015 года.



Мировой рынок строительства атомных электростанций сокращается, говорится в бюллетене.



Чтобы компенсировать потенциальный спад, Росатом, помимо основной деятельности, инвестирует в генерацию на основе возобновляемых источников, ядерную медицину и другие новые направления. В частности, в начале сентября администрация Приморского края и Росатом на Восточном экономическом форуме подписали концессионное соглашение о создании на острове Русский центра ядерной медицины. Планируется, что в центре смогут проходить обследование почти 6000 пациентов в год.



НП "Совет рынка" предлагает Минэнерго после 2024 года отменить ДПМ-поддержку ВИЭ-генерации и ввести для этого новые меры, опирающиеся на промышленную политику. Сейчас зеленую генерацию поддерживает энергорынок за счет повышенных платежей. Так, в 2020 году дополнительная нагрузка на потребителей составит 4.8% от объема торгов на оптовом рынке (82 млрд руб.), а к 2024 году - 9.8% (174 млрд руб.), подсчитали в НП "Совет рынка". Вместо этого к субсидированию зеленой энергетики предлагается привлечь ФНБ, Пенсионный фонд, бюджет, а также предоставлять инвесторам более дешевые кредиты и льготы по таможенным пошлинам, говорится в бюллетене.



РусГидро намерено до 2021 года включительно вложить 225 млрд руб. в развитие энергосистемы Дальнего Востока. Это 53% общей инвестиционной нагрузки компании, сказал глава РусГидро Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме.



В конце августа совет директоров РусГидро предварительно одобрил участие в совместном с РУСАЛом проекте постройки Тайшетского алюминиевого завода, хотя ранее компания считала этот проект невыгодным. Однако новые условия сделки, предложенные РУСАЛом, существенно улучшили экономику проекта для генерирующей компании, сказал вице-премьер, председатель совета директоров "РусГидро" Юрий Трутнев.



РусГидро может получить 50% в ТаАЗе стоимостью $388 млн., заплатив в рассрочку только $88 млн. и оплатив остальное пакетом в размере 42.75% акций Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) и будущими дивидендами завода. Важные условия - отсутствие поручительств компании по ТаАЗу и расторжение договора поручительства по 100% обязательств Богучанской ГЭС (БоГЭС). Также компании решили не расширять мощности Богучанского алюминиевого завода.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1239.



"AK&M" от 07.09.2017