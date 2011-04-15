ФРДВ, РОСНАНО и РВК создали фонд для поддержки высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке

Генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, генеральный директор РВК Александр Повалко в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Об этом говорится в сообщении компаний.



Фонд позволит объединить ресурсы и компетенции сразу нескольких институтов развития. Общий объем фонда на первом этапе составит до 4.9 млрд руб. Около 70% в равных долях инвестируют ФРДВ и РОСНАНО, 30% в фонд внесёт РВК. Средний размер одной инвестиции в проекты венчурной стадии составит не более 100 млн руб., в проекты стадии роста - не более 1 млрд руб. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества, при этом РОСНАНО выступит в качестве управляющего партнера (GP).



На Дальнем Востоке уже есть много современных предприятий с серьезными наработками в современных высокотехнологичных отраслях. Задача нового фонда - помочь им в развитии через привлечение дополнительного капитала в перспективные проекты в таких отраслях, как информационные технологии, робототехника, авиация, альтернативная энергетика, медицина и биотехнологии, космическая отрасль, подчеркивается в сообщении.



В ближайшее время фонд рассмотрит более 30 пилотных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 40 млрд руб., которые могут претендовать на финансовую поддержку в рамках нового механизма.



ОАО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал ОАО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО "РВК", достигло 13, их суммарный размер - 26.4 млрд руб. Доля ОАО "РВК" - более 16 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 139. Совокупный объем проинвестированных средств - 12.1 млрд руб.



"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" основан в ноябре 2011 года по инициативе Президента РФ и председателя Правительства РФ с целью поддержки инфраструктурных проектов на российском Дальнем Востоке. Является частью единой системы административного управления, созданной для ускоренного развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.741 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "РОСНАНО" за первое полугодие 2017 года по РСБУ сократился в 2.65 раза до 3.141 млрд руб. с 8.321 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 3.92 раза до 11.55 млрд руб. с 2.946 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.617 млрд руб. против убытка в 1.308 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 2.65 раза до 3.141 млрд руб. с 8.321 млрд руб.



Чистый убыток АО "РОСНАНО" по МСФО в первом полугодии сократился в 3.2 раза до 4.432 млрд руб. с 14.195 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Процентные доходы уменьшились в 2.26 раза до 898 млн руб. с 2.031 млрд руб., общие доходы - в 2.32 раза до 1.027 млрд руб. с 2.387 млрд руб., убыток до налогообложения - в 3.44 раза до 4.088 млрд руб. с 14.06 млрд руб.



"AK&M" от 08.09.2017