Ростех создаёт крупнейшего в России производителя авиационных агрегатов

Госкорпорация "Ростех" и группа компаний "Динамика" намерены объединить активы и создать крупнейшую национальную компанию в области разработки и производства авиационных агрегатов. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Соответствующая инициатива одобрена правлением госкорпорации и в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение Наблюдательного совета госкорпорации, а также Правительства России.



Частно-государственное партнёрство позволит расширить технологические возможности компаний, привлечь дополнительные инвестиции и усилить позиции российских производителей на мировом рынке агрегатостроения.



В составе новой структуры планируется объединить более 50 научных и производственных организаций, осуществляющих разработку, производство и техническое обслуживание агрегатов для самолетов и вертолетов, бортовой электроники, специального программного обеспечения, авиатренажеров, беспилотных авиационных систем. Компания будет создана на базе предприятий холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") и группы компаний "Динамика", которая выступает в роли стратегического инвестора.



В числе приоритетов объединённой компании - выход на зарубежный рынок в качестве поставщика важнейших компонентов для ведущих производителей авиационной техники и завоевание позиций в топ-5 мировых лидеров отрасли.



Окончательное решение о возможности объединения частных и государственных активов примет Правительство РФ, куда в ближайшее время поступит пакет документов на согласование. Условия объединения будут определены в процессе оценки активов и определения структуры сделки.



Группа компаний "Динамика" - неформальное объединений 12 предприятий промышленности, в состав которого входят ЦНТУ "Динамика", Московский машиностроительный завод "Вперед", компания "Авиационная и морская электроника" (АМЭ), завод "Кристалл". Основная специализация - разработка, производство и послепродажное обслуживание продукции для авиационной промышленности, транспорта, ВПК, системы образования, а также создание беспилотных авиационных систем и тренажерных комплексов для летчиков. Консолидированная выручка промышленной группы по итогам 2016 года составила 24 млрд руб.



АО "Технодинамика" - холдинг Госкорпорации Ростех, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов (доля рынка в России - 23 %). Также холдинг производит детали и агрегаты для нефтяной и газовой промышленности, автомобилестроения, транспорта, энергетики. В состав компании входят 33 предприятия, расположенные в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Консолидированная выручка холдинга в 2016 году составила 27.8 млрд руб.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



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