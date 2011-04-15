Ростех создаст на Урале крупный изумрудно-берилловый комплекс

Госкорпорация "Ростех" приняла решение о выводе Малышевского рудника из обособленного подразделения Калининградского янтарного комбината (КЯК) и создании на его базе самостоятельного предприятия - АО "Мариинский прииск". Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Проект предусматривает масштабные инвестиции в строительство современной обогатительной фабрики и разработку новых участков месторождений изумрудов, александритов, бериллов. Запуск нового предприятия запланирован на декабрь этого года.



"Мариинский прииск" создаётся на базе Малышевского рудника. На протяжении многих лет в посёлке Малышева в Свердловской области добывали берилл и руду редких металлов для нужд оборонной и атомной промышленности. Сегодня Малышевский рудник, как обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината, ежегодно перерабатывает 85 тыс. т породы. В день, в среднем, извлекается около полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов берилла, 100 граммов александритов. Стратегия развития "Мариинского прииска" предполагает увеличение объёма добычи в десять раз к 2025 году.



В рамках проекта будет модернизировано существующее производство, внедрены новые технологии. Также планируется разработка новых участков месторождений драгоценных и полудрагоценных камней. Численность сотрудников при этом вырастет с 400 до 2 тыс. человек. Для достижения этих целей запланированы инвестиции в объёме почти 5 млрд руб.



"Мы планируем построить дополнительные стволы шахты, полностью обновить технику и модернизировать обменный комплекс. У нас запланировано строительство новой обогатительной фабрики с оборудованием, которое позволит находить драгоценные камни еще в вагонетках. К тому же мы собираемся начать разрабатывать ближайшие от Малышева месторождения изумрудов, александритов, бериллов", - сообщил директор ОП "Малышева" Евгений Василевский, цитируемый в сообщении.



Самостоятельный статус предприятия позволит "Мариинскому прииску" претендовать на реализуемые Минпромторгом России общесистемные меры государственной поддержки отрасли, отмечают в пресс-службе КЯК.



Калининградский янтарный комбинат, которому принадлежит лицензия на добычу драгоценных ископаемых, выступит акционером нового предприятия.



Калининградский янтарный комбинат (КЯК) основан в феврале 1947 года, а в начале 2014 года указом президента РФ Владимира Путина передан госкорпорации "Ростех". Сегодня Калининградский янтарный комбинат ведёт добычу вблизи посёлка Янтарный, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Запасы месторождения оцениваются в 116 тыс. т.



Чистая прибыль Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию "Ростех") за 2016 год выросла на 46% до 209 млн руб. по сравнению с годом ранее. Увеличились и объёмы добычи - с 313 до 316 т. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили 463 млн руб., что на 43% выше предыдущего года. Средняя зарплата работников достигла 50.4 тыс. руб. - плюс 10% к предыдущему году. Объём инвестиций в 2016 году составил около 50 млн руб. Источником финансирования стали собственные средства компании. Основные направления инвестиций - приобретение оборудования, проектные, геологоразведочные работы, услуги по строительству, капитальному ремонту и модернизации объектов.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



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