Кабмин поддержал законопроект о страховании вкладов малых предприятий

Правительство РФ представило положительный отзыв на законопроект, вводящий механизм страхования денежных средств малых предприятий, размещённых на счетах в банках. Максимальный размер страхового возмещения таким организациям будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1.4 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"" внесён депутатами Госдумы.



Реализация предусмотренных законопроектом положений позволит обеспечить защиту малых предприятий от значительных финансовых затруднений в случае отзыва лицензии у банков, в которых размещены их денежные средства, а также создаст условия для беспрерывного осуществления ими хозяйственной деятельности, подчёркивает кабинет министров.



Вместе с тем Правительство считает целесообразным в пункте 6 статьи 1 законопроекта исключить из перечня документов, представляемых Агентству для выплаты страхового возмещения, документы, подтверждающие факты внесения в отношении юридического лица записи в единый государственный реестр юридических лиц и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица действовать от его имени, в отношении лица, имеющего такие полномочия в силу закона, поскольку сведения, содержащиеся в указанных документах, являются общедоступными и открыты для всеобщего ознакомления в интернете.



Необходимость представления учредительных документов юридического лица при обращении в Агентство с требованием о выплате страхового возмещения также представляется Правительству излишней, поскольку учредительный документ регулирует отношения между участниками юридического лица и ознакомление с его содержанием не является обязательным для третьих лиц.



Правительство считает выделение микропредприятий из круга малых предприятий некорректным, поскольку микропредприятия в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" относятся к категории малых предприятий.



"AK&M" от 08.09.2017