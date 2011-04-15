Внешэкономбанк, Международный инвестиционный банк профинансируют строительство ТЭС во Вьетнаме

Внешэкономбанк, Международный инвестиционный банк и вьетнамская компания Petrovietnam подписали трёхсторонний меморандум, определяющий принципы сотрудничества сторон в финансировании проекта строительства ТЭС "Лонг Фу - 1" в Социалистической Республике Вьетнам. Об этом говорится в сообщении банка.



Участники соглашения договорились о кредитной поддержке со стороны Внешэкономбанка и МИБ закупок оборудования для проекта, в частности, банки профинансируют поставку российской высокотехнологичной промышленной продукции, а также выполнение сопутствующих работ и услуг. Соответствующее решение было принято органами управления ВЭБа и проходит процедуру утверждения в МИБ.



Строительство электростанции осуществляется международным консорциумом, лидером которого является ПАО "Силовые машины".



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



Международный инвестиционный банк (МИБ) - многосторонний банк развития, созданный в 1970 году на основе межправительственного соглашения об образовании Международного инвестиционного банка и его Устава, зарегистрированных в Секретариате ООН. Банк объединяет девять стран: Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Кубу, Монголию, Россию, Румынию, Словакию и Чехию. МИБ финансирует проекты, способствующие развитию экономик своих членов и укрепляющие экономическое сотрудничество между ними, с акцентом на поддержку малого и среднего предпринимательства.



"AK&M" от 08.09.2017