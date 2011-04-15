Продажи АвтоВАЗа в январе-августе выросли на 15.5% до 192.944 тыс. автомобилей LADA

Продажи ПАО "АвтоВАЗ" на российском рынке в январе-августе 2017 года выросли на 15.5% до 192.944 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В августе 2017 года в России было продано 26.211 тыс. автомобилей LADA, что на 25.4% больше, чем в августе 2016 года.



Самой востребованной у покупателей остаётся модель LADA Granta, которая уже 5 лет находится в числе лидеров российского рынка. За 8 месяцев было продано 58.604 тыс. автомобилей этого семейства (+5%). На втором месте по популярности - LADA Vesta с продажами 47.78 тыс. (+44.6%). По темпам роста лидирует LADA XRAY, продажи которой в августе увеличились на 44.6%, а всего с начала года - на 80.4%.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа в 2016 году снизились на 1% до 266.296 тыс. автомобилей LADA в сравнении с 2015 годом, доля на рынке РФ составила 20% (+2.2 п.п.).



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в первом полугодии 2017 года сократился в 6.13 раза до 4.413 млрд руб. с 27.037 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 17.62% до 102.485 млрд руб. с 87.13 млрд руб., убыток от основной деятельности уменьшился в 142 раза до 194 млн руб. с 27.562 млрд руб., убыток до налогообложения - в 7.18 раза до 4.242 млрд руб. с 30.461 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2017 года уменьшился в 2.19 раза до 6.597 млрд руб. с 14.459 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 16.64% до 104.164 млрд руб. с 89.306 млрд руб., убыток от продаж сократился в 5.26 раза до 1.894 млрд руб. с 9.968 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.08 раза до 7.283 млрд руб. с 15.176 млрд руб.







"AK&M" от 08.09.2017