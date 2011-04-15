КАМАЗ и "Транспортные технологии" подписали соглашение о сотрудничестве

АО "Торгово-финансовая компания КАМАЗ" и ООО "Транспортные Технологии" подписали соглашение, предусматривающее развитие логистического комплекса партнёра в Ростове-на-Дону с применением автомобилей нового модельного ряда ПАО "КАМАЗ". Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, подписание состоялось на международной выставке коммерческого транспорта "Комтранс-2017", состоявшейся в Москве.



Подписи под соглашением поставили гендиректор "Торгово-финансовой компании КАМАЗ" Андрей Игнатьев и директор "Транспортных Технологий" Максим Федченко.



В рамках партнёрских отношений лидер российского грузового машиностроения поставит в адрес логистической компании партию седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO.



КАМАЗ-5490 NEO - это модернизированная версия автомобиля КАМАЗ-5490, флагмана нового модельного ряда компании. На основании накопленного опыта, а также учитывая пожелания потребителей, производитель внёс в конструкцию ряд улучшений. В результате оптимизировано распределение нагрузок на оси, усилена передняя подвеска, запас топлива увеличен до 1095 л. Установленные на седельных тягачах КАМАЗ-5490 NEO датчик нагрузки на задний мост и индикация показаний на дисплее бортового компьютера позволяют водителю контролировать нагрузки на задний мост и существенно снизить риск штрафов за превышение разрешённых нагрузок на оси.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 990 млн руб. против убытка в 1.93 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.96% до 62.315 млрд руб. с 47.222 млрд руб., операционная прибыль составила 2.34 млрд руб. против убытка в 1.454 млрд руб. за аналогичный период 2016 года, прибыль до налогообложения - 1.507 млрд руб. против убытка в 2.237 млрд руб.



"AK&M" от 08.09.2017