Европейский университет Кипра может быть выставлен на продажу

Laureate Education Inc., владеющая Европейским университетом Кипра (EUC), рассматривает возможность продажи своих дочерних компаний в Италии и Германии. Об этом сообщает издание Cyprus Business Mail.



Также может быть продано кипрское подразделение компании, которое отказалось от комментариев. Информация о предполагаемой продаже появилась на веб-сайте Education Investor ещё 23 августа.



Laureate Education приобрела EUC в 2005 году. Это один из пяти частных университетов на Кипре, действующих по лицензии министерства образования.



По данным Education Investor, Laureate Education пригласила Macquarie Group для консультирования по поводу продажи дочерних компаний.



Однако главный исполнительный директор EUC Христофорос Хаджикиприану опроверг данную информацию, заявив, что и Laureate, и EUC всё ещё инвестируют в будущие проекты. Так, всего 20 дней назад они инвестировали 6 млн евро в первую на Кипре школу стоматологической хирургии, рассказал он в телефонном интервью.



Laureate Education является крупнейшей некоммерческой группой, занимающейся высшим образованием. У неё имеется более 70-ти учебных заведений в странах Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Европы и Океании с более чем 1 млн студентов. В феврале группа разместила свои акции на бирже NASDAQ по цене $14 за каждую.



Общая сумма обязательств Laureate Education в первом полугодии 2017 года снизилась до $5.7 млрд с $6 млрд на конец 2016 года, в основном, из-за продажи двух дочерних компаний во Франции и Швейцарии. Чистая прибыль упала до $116.4 млн с $347.4 млн годом ранее.







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