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08/09/2017
14:02

Концерн "Россиум" меняет состав участников и покупает компанию Otkritie Capital International

ООО "Концерн "Россиум" принял решение об увеличении уставного капитала, в результате которого в него будут внесены активы совокупной стоимостью более 26 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В том числе 20 млрд руб. вносятся денежными средствами, половину из которых предоставят текущие участники концерна "Россиум", находящиеся под контролем Романа Авдеева.

Также в рамках увеличения уставного капитала концерна в состав его участников войдёт компания Lunaray Investments Ltd, оплатив свой вклад денежными средствами в размере 10 млрд руб. и получив долю в 9.9% от увеличенного уставного капитала.

Бенефициаром Lunaray Investments является Николай Каторжнов, до 2016 года курировавший инвестиционный блок Группы "Открытие". После увеличения уставного капитала он войдёт в совет директоров концерна "Россиум" и будет отвечать за развитие инвестиционного бизнеса группы.

С целью реализации стратегии по усилению инвестиционного бизнеса основную часть привлечённых концерном денежных средств планируется направить на приобретение компании Otkritie Capital International Limited (Великобритания), созданной в 2007 году. В настоящее время она оказывает полный спектр инвестиционных услуг и является одной из лидирующих инвесткомпаний с офисами в Лондоне и Москве.

"Основой ценности компании Otkritie Capital International Limited являются: экспертиза команды, отстроенная торговая и брокерская инфраструктура, доступ к международным финансовым рынкам, накопленная клиентская база. Для концерна "Россиум" данная сделка является возможностью укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение. Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна "Россиум" и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках", - прокомментировал Р.Авдеев

Сделка по приобретению Otkritie Capital International будет закрыта после получения всех необходимых регуляторных и иных согласований.

ООО "Концерн "Россиум" является управляющей компанией активов Романа Авдеева, в том числе головной организацией банковского холдинга, в который входит ПАО "МКБ" (компания владеет 56.83% акций банка).

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