Немецкая Merck KGaA может продать свой бизнес безрецептурных препаратов

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA Merck рассматривает различные стратегические варианты для своего бизнеса по производству безрецептурных препаратов (Consumer Health). Об этом говорится в сообщении компании.



В том числе обсуждаются возможности полной или частичной продажи бизнеса, а также стратегическое партнёрство.



"В последние годы мы продолжаем превращать Merck в ведущую научную и технологическую компанию. Таким образом, мы регулярно пересматриваем портфель в контексте нашей стратегии, основанной на инновациях. Сейчас мы фокусируемся, в основном, на биофармацевтике", - рассказал предправления и гендиректор Merck Стефан Ошманн.



Подразделение Consumer Health включает признанные уважаемые бренды и продукты, такие как Bion®, Femibion®, Nasivin®, Neurobion® и Seven Seas®. Этот бизнес имеет диверсифицированный портфель продуктов и сильные рыночные позиции как на развитых, так и на развивающихся рынках. Чистый объём продаж подразделения в 2016 году достиг 860 млн евро.



Средства, полученные в результате возможной сделки, планируется направить на реализацию общих финансовых целей компании.







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