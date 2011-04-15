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08/09/2017
12:54

Merck & Co. купила биотехнологический стартап Rigontec за 464 млн евро

Компания Merck & Co. договорилась о приобретении немецкой Rigontec, которая занимается изучением сигнального пути гена 1, индуцируемого ретиноевой кислотой, за 464 млн евро. Об этом сообщает издание "Мосмедпрепараты".

В целом Rigontec исследует ту часть врождённой иммунной системы, которую можно эксплуатировать в целях иммунотерапии онкологических заболеваний.

Согласно договорённости сторон, часть средств за купленную компанию (115 млн евро) Merck & Co. отдаёт авансом, наличными. Оставшуюся сумму (349 млн евро) владельцы Rigontec получат по мере достижения определённых этапов развития проектов.

Основным активом биотехнологического стартапа является препарат RGT100, экспериментальный агонист RIG-I, клинические испытания которого начались в марте. Лекарство вводится непосредственно внутрь опухоли или очага поражения пациентам с запущенными опухолями и лимфомой.


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