Русагро и швейцарская Syngenta ведут переговоры о создании СП

Группа "Русагро" и швейцарская Syngenta ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству семян, специально приспособленных к выращиванию в Приморье. Как сообщают "Ведомости", об этом заявил председатель совета директоров Русагро Вадим Мошкович в ходе бизнес-диалога "Россия - Китай" на Восточном экономическом форуме.



Размер возможных инвестиций в проект он не назвал.

В.Мошкович отметил, что районированные семена позволят выращивать на Дальнем Востоке до 3 т сои. По его мнению, такая продукция имеет хорошие перспективы экспорта в Китай. Но сейчас поставки зерновых в Китай квотируются.



В.Мошкович также упомянул о желании компании поставлять в Китай свинину. У "Русагро" есть производство свинины в Приморском крае, однако экспорт мяса в Китай в настоящее время ограничен.



Группа компаний Syngenta (Швейцария) - один из мировых лидеров по производству ГМО-семян и различных удобрений. Была создана в 2000 году путем слияния агробизнеса компаний Novartis и AstraZeneca. В Syngenta работают около 28 тыс. человек в 90 странах мира.



Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.



Чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО по итогам 2016 года составила 13.675 млрд руб., что на 73% меньше результата предыдущего года - 23.69 млрд руб. Выручка выросла на 16% до 84.257 млрд руб. с 72.439 млрд руб. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) упала за 2016 год в 1.3 раза до 18.205 млрд руб. с 23.423 млрд руб.

















AK&M "Рынок слияний и поглощений"