Японский JBIC может стать инвестором "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа

Японский банк международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) рассматривает возможность финансирования второго проекта российского ПАО "НОВАТЭК" по производству сжиженного природного газа. Как сообщает агентство Reuters, об этом рассказал журналистам глава банка Тадаcи Маэда.



JBIC уже предоставил 200 млн евро ($238 млн) НОВАТЭКу на первый завод, который заработает в текущем году.



Отвечая на вопрос о возможности представления средств на второй проект - "Арктик СПГ-2" - в кулуарах Восточного экономического форума, Т.Маэда сказал, что условием финансирования станет участие в проекте японских компаний - либо напрямую, либо в качестве покупателей СПГ. По его словам, банк не будет кредитовать проект без участия японских компаний.



Мощность "Арктик СПГ-2" может составить порядка 18 млн т в год, а его запуск запланирован на конец 2022 года - начало 2023 года. НОВАТЭК предварительно оценивал затраты на "Арктик СПГ-2" на 20-30% ниже первого проекта сжижения газа "Ямал СПГ", общая стоимость которого составляет $27 млрд.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2016 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 2.7% до 66.1 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов за прошлый год выросла на 36.8% до 12.441 млн т.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в I квартале 2017 года упала на 38.7% до 71 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 11% по сравнению с I кварталом 2016 года и составила 154.6 млрд руб.



Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 1% до 90.064 млрд руб. Выручка увеличилась на 11.3% до 228.317 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.6% до 101.4 млрд руб.





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