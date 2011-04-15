Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/09/2017
16:23

М.Прохоров может продать все акции баскетбольного клуба Brooklyn Nets

Российский миллиардер, владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров планирует продать весь контрольный пакет баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Ранее М.Прохоров хотел продать 49% акций убыточного клуба Brooklyn Nets, который входит в Национальную баскетбольную ассоциацию (NBA), сохранив контроль над ним.

Теперь М.Прохоров надеется в два этапа продать 100% акций клуба. Сначала он попытается продать миноритарный пакет, дав при этом покупателю право на покупку всего клуба в течение короткого промежутка времени - например, за 3 года.

Российский бизнесмен рассчитывает получить от этой сделки около $2 млрд, учитывая, что в начале этого месяца Тильман Фертитта купил Houston Rockets за рекордные $2.2 млрд.

По словам источников издания, интерес к клубу проявляет вице-президент Alibaba Джо Цай. Однако представители его семейного офиса Blue Pool Capital отрицают это.

Напомним, М.Прохоров приобрёл Brooklyn Nets в 2010 году. При этом он обещал, что в течение 5 лет он принесёт клубу титул NBA, но не смог выполнить обещание. После этого бизнесмен сосредоточил всё своё внимание на недвижимости.

Brooklyn Nets от комментариев отказались.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100